Quelles leçons à tirer de la pandémie ? La santé publique de Montréal recommande d’améliorer les systèmes d’information, d’atténuer les impacts collatéraux et d’assurer une communication transparente en vue de la prochaine crise sanitaire.

Alice Girard-Bossé La Presse

Des systèmes d’information à jour et performants

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) a publié mardi son rapport sur les leçons à tirer de la pandémie, afin de rehausser la préparation et les capacités du réseau à répondre à de futures crises sanitaires. La priorité de la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, est de continuer « sur la lancée de rehausser les systèmes d’information », a-t-elle déclaré, lors d’une rencontre technique avec les médias mardi après-midi. Au début de la pandémie, les systèmes d’information étaient désuets, indique le rapport. « Tout était papier et on a réussi rapidement à avoir un système d’information performant en quelques mois », dit-elle, en ajoutant qu’il faut encore aller « un petit peu plus loin ».

Atténuation des impacts collatéraux de la pandémie

La seconde priorité de la Dre Drouin est de développer un système de surveillance des impacts collatéraux de la pandémie. Les impacts des mesures de santé publique sur l’isolement social, les problématiques de santé mentale, la violence familiale et la perte d’emploi n’ont pas été suffisamment analysés, indique le rapport. « Ces multiples impacts potentiels se doivent d’être mieux pris en compte et de manière plus systématique dans l’édiction de mesures sanitaires et la mise en place de mesures d’atténuation pour en mitiger les effets », peut-on y lire.

Une communication transparente

La santé publique de Montréal recommande une communication claire et transparente auprès de la population « pour exposer les incertitudes, les risques, les impacts collatéraux, les processus de prise de décision et les critères scientifiques sous-jacents aux décisions et aux interventions de santé publique ». Dans les deux dernières années, il y a eu une de nombreux ajustements aux mesures sanitaires et « certaines contradictions » en ont découlé. Par ailleurs, la collaboration entre la santé publique et le domaine de la recherche doit être consolidée, estime la santé publique de Montréal. Cette collaboration permettra, à l’avenir, de prendre des décisions plus rapides sur la base des connaissances les plus à jour.

Un plan de gestion de la menace à jour

La santé publique juge qu’il est nécessaire d’avoir un plan de gestion de la menace à jour en prévision d’une prochaine crise sanitaire. En effet, pendant la pandémie, la réponse à l’urgence sanitaire a plutôt été élaborée en cours d’action, ce qui a présenté « un défi de taille pour la métropole », peut-on y lire. Le plan de gestion aurait pu faciliter le déploiement des mesures et faciliter l’engagement et la préparation de la population.