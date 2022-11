La Ville de Terrebonne a installé une clôture et posté un gardien à la limite du terrain de James William Awad, l’organisateur du vol de Sunwing qui a dérapé en décembre 2021. Cet « investissement de 100 000 $ » vise à protéger son corridor de biodiversité contre des « actes de vandalisme » et des « coupes d’arbres » perpétrés ces derniers mois.

Hugo Joncas Équipe d’enquête, La Presse

La municipalité dit avoir été forcée de prendre ces mesures pour protéger ce « joyau naturel ». Le sentier boisé jouxte la luxueuse propriété du jeune homme d’affaires du côté de la Ville de Bois-des-Filion, juste à la limite de Terrebonne.

« Il est désolant que la Ville ait dû prendre ces mesures exceptionnelles pour préserver un site appartenant à tous », affirme dans un communiqué le directeur général de la Ville de Terrebonne, Serge Villandré.

La municipalité dit avoir pris cette décision après avoir constaté « la coupe de plusieurs dizaines d’arbres le 3 août dernier dans ce secteur du Corridor, ainsi que la dégradation des lieux liée à l’activité humaine (aménagements, dépôt de déchets, rebuts, meubles ou autres matières semblables sur le domaine public) ».

Awad se pose en victime

Joint par La Presse, James Awad avait une version différente des évènements.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE James Awad devant l’une de ses nombreuses demeures situées place du Coteau à Bois-des-Filion, à la limite de Terrebonne, l’hiver dernier

« Ils sont en train de mettre une clôture pas rapport chez moi juste pour me faire chier », a-t-il dit.

James Awad s’en est d’ailleurs plaint sur Twitter vendredi, sans toutefois mentionner les méfaits auxquels la municipalité fait référence.

« La Ville de Terrebonne a installé une clôture à 75 000 $ (de l’argent des contribuables) pour bloquer la route qui me donne accès à l’arrière de ma propriété pour me rendre fou et a engagé un gardien de sécurité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour être certaine que je ne détruirai pas la clôture », écrit-il en anglais.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE TWITTER

Selon lui, la nouvelle barrière coupe un chemin qu’il utilisait pour se rendre de l’une de ses imposantes propriétés à son autre maison, juste à côté. « Ils n’ont même pas considéré que je n’ai plus accès à chez moi ! », se plaint James Awad, qui détient six propriétés dans la même rue, place du Coteau à Bois-des-Filion, à la limite de la municipalité voisine.

Il assure que « des centaines de personnes » utilisent le chemin que Terrebonne vient de bloquer. « Il y a plein de gens qui font du motocross là ! »

Il dit n’avoir rien à voir avec le déboisement d’août dernier, que dénonce la Ville. « Eux-mêmes ont déboisé pour installer la clôture », dit-il.

Terrebonne rappelle que « des accusations de méfaits peuvent mener à des amendes et, dans certains cas, à une peine d’emprisonnement ».

En conflit avec Bois-des-Filion

James Awad a aussi de nombreux problèmes avec la Ville de Bois-des-Filion, où sont situés les six maisons et les terrains qu’il détient place du Coteau. Il a fait parvenir à La Presse une lettre que lui a envoyée un avocat au nom de la municipalité, qui le met en demeure de réaliser une longue série de travaux correctifs sur ses propriétés.

Bois-des-Filion lui reproche notamment « un abattage massif de 26 arbres » et l’aménagement de spas, de galeries, de bassins et d’un foyer extérieur sans autorisation, dans des zones sujettes aux glissements de terrain.

La Ville affirme aussi que plusieurs des fameuses statues qu’il a installées devant ses propriétés se trouvent en fait sur le domaine public, tout comme un muret qu’il a fait construire.

Bois-des-Filion lui reproche en outre une enseigne non conforme à l’une de ses pizzérias Crusty Crust dans un tout autre secteur, boulevard Adolphe-Chapleau.

Nombreuses infractions aériennes

James Awad est l’organisateur du fameux vol nolisé vers le Mexique dont les passagers avaient massivement violé les règles sanitaires en faisant la fête à bord, le 30 décembre dernier.

Transports Canada a imposé 44 amendes et pénalités à 39 des invités de son club privé, qui ont violé les règles sur le port du masque et la vaccination obligatoire en vigueur à l’époque, selon une mise à jour que le gouvernement fédéral a fait parvenir à La Presse. Une jeune pilote qui comptait parmi les passagers a aussi momentanément perdu son brevet.