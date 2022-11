(Ottawa) Le ministre des Transports, Omar Alghabra, est catégorique : le gouvernement Trudeau tient à construire une voie de contournement ferroviaire complète à Lac-Mégantic pour éloigner les trains du centre-ville de cette municipalité dévastée par un terrible accident qui a coûté la vie à 47 personnes en juillet 2013.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dans une entrevue accordée à La Presse, mardi, le ministre Alghabra a tenu à rassurer la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, au sujet des intentions d’Ottawa.

Mme Morin a fait une sortie lundi en disant craindre que les autorités fédérales soient prêtes à accepter une demi-voie de contournement à la suite de pressions exercées par l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie. Elle a d’ailleurs envoyé une lettre à ce sujet au premier ministre Justin Trudeau dans laquelle elle l’exhorte à respecter sa parole d’il y a cinq ans, quand il a promis la construction d’une voie de contournement complète aux résidants de Lac-Mégantic.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada

« Je vais être très clair. Notre gouvernement demeure déterminé à 100 % à construire la voie de contournement à Lac-Mégantic. Nous nous approchons du 10e anniversaire de cette tragédie. Je me rappelle encore le choc que cela a provoqué au pays et la solidarité que tous ont manifestée envers les familles et la communauté. Nous avons pris l’engagement de construire cette voie de contournement. Notre gouvernement demeure 1000 % engagé à le faire », a affirmé le ministre Alghabra.

Il a dit comprendre le sentiment « d’anxiété » qui habite présentement la mairesse de Lac-Mégantic, soulignant au passage que ce projet est « délicat » en raison de sa complexité et du nombre d’intervenants qui ont voix au chapitre.

« Il y a eu des délais en raison des négociations qui sont en cours avec les fermiers et les propriétaires des terrains qui sont requis. Il a fallu mener de nombreuses études environnementales et géotechniques. Il faut en discuter avec les maires des municipalités environnantes de Nantes et Frontenac. Et il y a des pourparlers soutenus avec le gouvernement du Québec. Les études d’ingénieur sont aussi nécessaires. Cela a eu pour effet de retarder le projet. Mais cela ne veut pas dire que nous louvoyons », a dit le ministre.

M. Alghabra a tenu à dire à nouveau que le projet comprend une pleine voie de contournement. « L’idée de construire une voie de contournement est d’éviter le centre-ville de Lac-Mégantic. »

Facture du projet

Quant à la facture de l’ensemble de ce projet, le ministre s’est montré prudent, refusant de confirmer le coût avancé par les maires de Nantes et de Frontenac, qui pourrait friser le milliard de dollars.

« Je vais être prudent et il y a plusieurs raisons qui me forcent à l’être. Il y a encore des négociations en cours avec les propriétaires et les fermiers pour acquérir les parcelles de terrains qui sont nécessaires. Il y a des études qui sont encore en cours. Il y a des négociations qui se poursuivent avec les municipalités de Frontenac et de Nantes. Et les pourparlers se poursuivent avec Québec. Il faut ajouter à tout cela la hausse des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux. Tout cela va avoir un impact sur le coût total », a-t-il avancé.

Il a promis que son ministère fera preuve de rigueur budgétaire dans ce projet, mais qu’il n’est pas question de faire marche arrière. M. Alghabra s’est aussi montré prudent quant à l’échéancier, mais il a promis qu’il aurait de bonnes nouvelles à annoncer aux résidants de Lac-Mégantic sous peu.

En entrevue, le ministre a rappelé qu’il garde sur son bureau le clou de la voie ferrée qu’un résidant de Lac-Mégantic avait remis à son prédécesseur, Marc Garneau.

« Ce clou est toujours sur mon bureau et continue d’être un rappel des responsabilités que j’ai envers les gens de Lac-Mégantic », a-t-il conclu.

Motion du député Luc Berthold

Le ministre Alghabra a tenu ces propos moins d’une heure avant que la Chambre des communes adopte à l’unanimité une motion parrainée par le député conservateur de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, qui réitère l’appui des Communes à la construction de cette voie de contournement et presse le gouvernement Trudeau à réaliser le projet « dans son ensemble dans les plus brefs délais ».

Au cours des derniers jours, la possibilité de construire une demi-voie de contournement a été évoquée par certains, notamment l’Union des producteurs agricoles (UPA) de l’Estrie.

Concrètement, cette proposition consisterait à utiliser le tracé retenu pour la section de Nantes jusqu’à la zone industrielle de Lac-Mégantic, puis à sortir de cette zone en rejoignant la voie ferrée actuelle qui passe au nord du Centre sportif Mégantic et traverse la rivière Chaudière sur le pont existant, rapportait samedi le quotidien La Tribune. Elle éviterait également la construction de 5 km de voies ferrées en terres agricoles et forestières dans la région de Frontenac.

Mais la mairesse de Lac-Mégantic a dit juger cette idée « inacceptable ».