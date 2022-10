Circulation

La voiture toujours reine entre Montréal et la Rive-Sud

La fermeture de trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine promet d’être un casse-tête pour les déplacements dans le Grand Montréal, et ce, jusqu’en 2025. Le chantier est d’autant plus problématique que la voiture est pour le moment toujours reine pour traverser le fleuve Saint-Laurent entre la Rive-Sud et l’île.