Youpi ! L’Halloween est à nos portes ! Enfin, le moment de l’année où on n’a pas à se sentir mal de manger une quantité astronomique de bonbons ! Cependant, quand tu vas choisir ton déguisement, il faudra faire attention à une chose : l’appropriation culturelle. Shushan Bacon, une journaliste issue de la communauté innue qui travaille au Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), t’explique pourquoi c’est important. Bon visionnement !

Shushan Bacon Journaliste issue de la communauté innue qui travaille au Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), pour Les as de l’info

Marianne Dubé, journaliste stagiaire. inspirée du texte d’Éric-Pierre Champagne, La Presse Les as de l’info

Le Québec ne protège pas assez ses espèces

PHOTO OLIVIER MORIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un béluga dans le fleuve Churchill, près de la baie d’Hudson

Le gouvernement du Québec refuse depuis 13 ans de désigner de nouvelles espèces à protéger sur son territoire.

Sur la planète, la survie de nombreux animaux sauvages est menacée. Tu as peut-être déjà entendu parler, par exemple, du panda géant qui était considéré comme en voie de disparition. Grâce aux efforts du gouvernement, on en trouve maintenant beaucoup plus qu’avant en Chine. Mais malheureusement, il y a aussi des animaux menacés au Canada, et le gouvernement du Québec est en partie responsable de les protéger.

Lorsqu’on leur donne un statut spécial comme « vulnérable » ou « menacée », les espèces sont par la suite mieux protégées contre de possibles dangers causés par l’humain. Pourtant, le comité chargé de recommander quelles espèces devraient être considérées comme menacées ou vulnérables n’a pas été consulté par Québec une seule fois au cours des cinq dernières années.

En 2009, le gouvernement du Québec a protégé plusieurs espèces comme l’ours blanc et la tortue mouchetée, mais aucune autre depuis.

Le Québec n’est pas exemplaire

En décembre, Montréal va accueillir la COP15, une conférence des Nations unies pour discuter de la biodiversité. Pourtant, le Québec est loin d’impressionner par ses actions. Le comité qui choisit les espèces en danger ne s’est pas réuni depuis 2017. Certains biologistes estiment que Québec ne mesure pas toute l’ampleur de la crise de la biodiversité.

En ce moment au Québec, 20 espèces animales sont désignées comme menacées et 18 sont désignées comme vulnérables. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres espèces qui sont en mauvaise posture. Tant qu’elles n’ont pas de statut spécial, leur population ne cesse de diminuer.

Le gouvernement du Canada semble prendre la situation plus au sérieux. Par exemple, la population de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent a obtenu le statut d’espèce « menacée » au Québec en 2000. Son statut n’a pas changé depuis. Au fédéral, cependant, l’espèce est considérée comme « en voie de disparition » depuis 2017.

Félix Auger-Aliassime sur une excellente lancée

PHOTO GEORGIOS KEFALAS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Maryline Komenan, journaliste stagiaire Les as de l’info

Dimanche dernier, le joueur de tennis québécois de 22 ans Félix Auger-Aliassime a triomphé au tournoi d’Anvers, en Belgique. Il a battu en deux manches de 6-3 et 6-4 l’Américain Sebastian Korda.

« C’est une autre merveilleuse semaine. J’ai joué de l’excellent tennis et j’ai vraiment bataillé dur pour me retrouver ici devant vous aujourd’hui. Je me dois de rendre hommage à mon équipe, que je remercie », a déclaré Auger-Aliassime lors de la cérémonie de remise de trophée.

C’est donc un second titre de suite pour le jeune Montréalais. On dit qu’un joueur remporte un « titre » lorsqu’il remporte un tournoi. La semaine précédente, à Florence en Italie, il avait aussi remporté la finale face à Jeffrey John Wolf, un autre Américain. C’était en deux manches de 6-4 et 6-4, après plus d’une heure de jeu.

Un avenir prometteur

Auger-Aliassime a maintenant trois titres à son actif, si on compte aussi celui qu’il a obtenu en février dernier à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Aujourd’hui, il tâchera de triompher pour une troisième semaine consécutive, alors qu’il affrontera le Danois Holger Rune, à Bâle, en Suisse. En demi-finale, le Québécois a vaincu l’Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial.

Félix Auger-Aliassime se trouve maintenant en bonne position pour atteindre les finales de l’ATP World Tour. C’est un tournoi qui va regrouper les huit meilleurs joueurs de la saison à la mi-novembre à Turin, en Italie. L’Association of Tennis Professionals (ATP) a été créée en 1972 dans le but de défendre les intérêts des joueurs de tennis professionnels masculins.