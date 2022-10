La CDPDJ enquête sur une possible violation de droits

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lance une enquête de sa propre initiative après avoir été informée de la situation d’un enfant Inuk qui aurait été placé en isolement dans un centre de réadaptation du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Louise Leduc La Presse

Selon le communiqué, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a été informée que le jeune en question aurait été placé en isolement pour des périodes prolongées.

« Il n’aurait pas reçu les soins de santé requis en temps opportun générant ainsi une aggravation de sa situation. On lui aurait de plus interdit de parler dans sa langue maternelle lors de ses interactions avec d’autres jeunes inuit », peut-on lire.

L’enquête visera à vérifier si les faits allégués sont véridiques et si les droits de l’enfant sont respectés. Elle a aussi pour but de s’assurer que des mesures soient prises afin que la situation ne se reproduise pas.

Pour des fins de protection et de confidentialité, et afin de respecter le droit à la vie privée des jeunes sous la DPJ, la Commission ne fera pas d’autre commentaire au sujet de l’enquête et elle n’accorde aucune entrevue à ce sujet.