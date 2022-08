Plusieurs questions demeurent en suspens quant aux raisons ayant mené à l’annulation surprise du défilé de Fierté Montréal, dimanche, une situation qui aurait été « inconcevable » pour l’ancienne administration, a dénoncé lundi un ex-membre de l’organisation.

Vincent Larin La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon Michel Dorion, une personnalité bien connue du Village gai et ancien responsable du défilé de Fierté Montréal, cet évènement est la pierre angulaire des festivités LGBTQ+ dans la métropole.

« Ce n’est pas les spectacles T-Dance, c’est vraiment le défilé qui rassemble toutes les communautés ensemble. Souvent, il y a des gens qui ne viennent que pour ça, pour exprimer qui ils sont », a indiqué, en entrevue celui qui a également siégé au conseil d’administration de Fierté Montréal.

La Presse rapportait lundi qu’un simple oubli de la part de Fierté Montréal avait mené à l’annulation du défilé. Au moins deux groupes sont formés dans les rues de Montréal en après-midi, quelques heures seulement après l’annonce de l’annulation du défilé.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Michel Dorion, ancien responsable du défilé de Fierté Montréal

Pour Michel Dorion, il s’agit d’une « faute grave » de l’organisation. Il appelle donc à « une réflexion sérieuse au sein de l’équipe d’administration [et] aussi au sein du CA ». « Il y a des gens qui dormaient sur la switch. […] On doit avoir plus de réponses et surtout plus de solutions pour être certain que ça ne se reproduise jamais », tranche-t-il.

Pas de nouveau défilé en vue

En fin de journée, dimanche, le directeur général de l’organisme, Simon Gamache, avait indiqué que certains employés de Fierté Montréal devaient embaucher environ 100 agents d’accueil rémunérés pour permettre la tenue de l’évènement, ce qui n’a pas été fait.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit rencontrer lundi après-midi la direction de Fierté Montréal, afin de comprendre ce qui s’est passé. L’élue avait réagi dimanche en faisant part de sa « surprise » et de son « mécontentement » face à l’annulation du défilé. Rappelons que Montréal avait accordé 600 000 $ cette année à Fierté Montréal, pour l’ensemble des activités.

Selon nos informations, Montréal étudiera la possibilité de célébrer la communauté LGBTQ+ autrement cette année, mais la tenue d’un nouveau défilé ne serait pas prévue à proprement parler. Dans un tweet publié lundi, Mme Plante avait dit s’attendre à « des réponses et un post-mortem », alors que « des questions demeurent autour de l’annulation à la dernière minute ».

Au niveau provincial, le ministère du Tourisme (MTO) a également « sollicité les organisateurs de l’évènement pour discuter de cette situation », a expliqué Meghan Houle, une porte-parole du ministère. Québec a d’ailleurs alloué une somme de 1,1 million à Fierté Montréal pour « l’ensemble de la programmation » cette année.

La banque TD, qui est le partenaire officiel de Fierté Montréal, est pour sa part demeurée prudente lundi lorsqu’appelée à réagir. « La santé et la sécurité de tous les participants et bénévoles sont primordiales pour la TD. Bien que nous soyons attristés que le défilé ait été annulé, nous soutenons la décision des organisateurs », a expliqué la porte-parole, Caroline Phémius.

Tout un cortège annulé

Le directeur général de Jeunes adultes gais de la Montérégie, Rafael Provost, était déjà à Montréal, dimanche, quand il a appris la nouvelle. « On avait un cortège d’organisé, on se préparait et on devait être au moins 80 personnes venant de notre région, voire plus », dit-il.

On avait même une voiture électrique de 14 places, ça faisait des semaines qu’on se préparait. Puis on a appris la nouvelle comme tout le monde, dans les médias. Rafael Provost, directeur général de Jeunes adultes gais de la Montérégie

À ses yeux, l’annulation d’un tel évènement est pour le moins surprenante, mais surtout, elle appelle à revoir la façon de l’organiser dans le futur. Son groupe a d’ailleurs organisé un « mini-rassemblement » sur la Rive-Sud de Montréal, dimanche, pour compenser l’annulation du défilé.

« Il va falloir qu’on travaille beaucoup plus en équipe, le communautaire et Fierté Montréal, pour que ce ne soit pas juste entre les mains d’un seul organisme. On est une quarantaine d’organismes LGTBQ+ au Québec, avec chacun son expertise. Il faut qu’on soit autour de la table. L’effet de gang est toujours plus efficace. Les angles morts, quand on est plusieurs, on les trouve », conclut M. Provost.

Avec Mario Girard, La Presse et La Presse Canadienne