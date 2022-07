L’application ArriveCAN connaît des ratés

Delphine Belzile La Presse

Des voyageurs se font bombarder d’avis erronés les invitant à s’isoler à leur retour. L’Agence des services frontaliers du Canada reconnaît les ratés, mais assure qu’un nombre limité de personnes sont touchées.

Un problème informatique avec l’application ArriveCAN a suscité la confusion chez des voyageurs entièrement vaccinés qui recevaient des notifications de mise en quarantaine sous peine de pénalités inquiétantes.

PHOTO GIORDANO CIAMPINI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’application ArriveCAN

Depuis son retour de la Barbade le 16 juillet, Christiane Allaire reçoit des alertes d’isolement du gouvernement. Elle reçoit également des courriels l’invitant à faire parvenir un résultat de test de dépistage de COVID-19 au 8e jour de sa quarantaine. Des notifications sont envoyées tous les jours pour faire un suivi de l’état des symptômes.

Des amendes s’élevant à des milliers de dollars peuvent être imposées si l’isolement n’est pas respecté, témoigne-t-elle à La Presse.

Vaccinée trois fois contre la COVID-19, Christiane Allaire ne répond pas aux critères d’isolement du gouvernement du Canada qui oblige les voyageurs canadiens symptomatiques, ayant reçu moins de deux doses de vaccin ou un test positif à la COVID-19, lui enjoignant de respecter une quarantaine.

« On ne veut pas avoir de pénalité », affirme Christiane Allaire, qui s’en tient au télétravail.

Sans réponse

Le même scénario s’est produit pour Frédérique Verville, de retour des États-Unis depuis le 14 juillet. Après avoir franchi la frontière canadienne, elle a reçu des courriels du gouvernement lui enjoignant de s’isoler pendant 14 jours sous peine d’emprisonnement et d’amendes pouvant aller jusqu’à 750 000 $, indique-t-elle à La Presse. Pourtant, à la douane, on l’avait autorisée à rentrer au Canada sans isolement, ajoute-t-elle.

Inquiète d’être soumise à des sanctions, elle a tenté maintes fois de joindre les autorités. Sans réponse. Elle a repris ses activités quotidiennes après avoir confirmé avec son député provincial, Donald Martel, qu’il s’agissait d’une erreur, souligne Frédérique Verville.

Les deux voyageuses ont fait part de leurs préoccupations sur les réseaux sociaux. Leur publication a suscité un lot de commentaires : elles ne sont pas les seules.

Un problème informatique a été signalé plus tôt cette semaine concernant l’application ArriveCAN, nous a confirmé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par courriel. Service Canada ignore depuis combien de temps dure le bogue. Quelque 3 % des utilisateurs ont reçu des « notifications automatiques » de mise en quarantaine par erreur, indique l’ASFC.

À titre d’exemple, plus de 1 million de voyageurs sont entrés au Canada dans la semaine du 4 au 10 juillet, selon les dernières données de l’ASFC. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes pourraient avoir reçu les avis erronés d’ArriveCAN.

Une solution technique a été mise en œuvre mercredi soir. Les voyageurs devraient tout de même « répondre aux appels téléphoniques et suivre les recommandations du gouvernement », souligne l’ASFC. Pour éviter de recevoir ces fausses alertes, on recommande aux voyageurs d’utiliser la version la plus récente de l’application.