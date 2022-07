« 2022 est l’une des pires années » depuis le tournant des années 2000 pour les ménages locataires, s’inquiète le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Plus de 600 foyers n’ont toujours pas de toit et sont accompagnés par un service d’aide, dont tout près de 120 à Montréal et 150 à Drummondville.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On a un 1er juillet difficile dans plusieurs régions du Québec. Et chiffre-là, c’est la pointe de l’iceberg. C’est un pâle reflet de la réalité », a martelé samedi la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme, dont l’organisme faisait en matinée son compte-rendu national pour une 22e année consécutive.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme



Au total, le Front d’action estime qu’au moins 4000 ménages ont réclamé de l’aide des autorités municipales pour se loger, cette année. Du nombre, au moins 621 d’entre eux n’ont toujours pas trouvé, une hausse importante par rapport à l’an dernier. À pareille date en 2021, on en comptait environ 500. En fait, jamais depuis 2002 un chiffre aussi haut n’avait été atteint.

Si à Montréal, 118 ménages n’ayant toujours pas trouvé de logement sont accompagnés, ce chiffre est encore plus élevé à Drummondville, où on en compte 135. C’est la première fois que cette ville du Centre-du-Québec remporte le palmarès en plus de 20 ans. L’an dernier, on en comptait que 75, un signe que la crise du logement s’étend de plus en plus au-delà des grandes villes, selon le FRAPRU.

À Sherbrooke, 50 foyers sont toujours sans logement. À Québec, on parle de de 55, à Laval de 15, à Granby de 20, à Cowansville de 23, et à Trois-Rivières de 24. On compte aussi 10 ménages sans logement à Rimouski, 10 autres à Joliette ainsi que Châteauguay, et une quinzaine à Saint-Hyacinthe. La ville de Saguenay compte au moins 13 ménages locataires sans bail, pendant qu’à Gatineau, c’est au moins 40.

Ces gens-là sont la plupart chez des proches, dans des situations temporaires, ou encore accompagnés par des municipalités, voire par la Croix-Rouge. Une soixantaine sont toutefois hébergés d’urgence. Et ça pourrait continuer d’augmenter dans les prochains jours. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Son groupe s’inquiète de la « vitesse avec laquelle les prix des loyers augmentent », mais aussi de la rareté des unités de logement abordable. « La crise du logement est tellement profonde qu’on voit que ça prend de plus en plus de temps avant que les gens soient relogés. On craint que ces ménages-là finissent par tomber dans les craques », a illustré la porte-parole.

Québec appelé à l’aide

Le FRAPRU demande au gouvernement du Québec de maintenir les mesures d’aide pour le 1er juillet en place « jusqu’à ce que tout le monde soit logé », minimalement, et de bonifier le programme d’aide d’urgence. L’organisme réclame aussi que « tous les partis politiques en lice pour les élections du 3 octobre » s’engagent à mettre sur pied des mesures structurantes de sortie de crise, « incluant un grand chantier de 50 000 logements sociaux sous différentes formes en cinq ans, de même qu’un renforcement de la protection légale des locataires et du parc de logements locatifs encore abordables qui s’effrite rapidement ».

Mme Laflamme souhaite aussi voir un engagement clair de tous les partis envers un « contrôle obligatoire de tous les loyers privés, appuyé par un registre des loyers », ainsi qu’une modification du Code civil pour mieux protéger les locataires contre les plus vulnérables. À terme, son organisme espère voir se concrétiser une politique globale en habitation basée sur « la reconnaissance du droit au logement ».

Appelée à réagir, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a reconnu samedi que « le 1er juillet a été effectivement très occupé pour nos équipes ». « Il faut continuer de mettre en place des mesures structurantes à court, moyen et long terme. Le plan d’action pour les déménagements que nous avons mis en place a été efficace. Personne n’a dormi à la rue », a-t-elle toutefois assuré.

« Le travail des offices d’habitation se poursuivra encore quelque temps. Les équipes sont disponibles 7 jours sur 7 jusqu’au 18 juillet donc si vous êtes dans le besoin, n’hésitez surtout pas à les contacter. Ce sont plus de 2 milliards que nous avons annoncés pour rénover et construire du logement social et abordable ainsi depuis 2018. Si les gouvernements précédents avaient autant investi que nous, nous n’en serions pas là », a insisté Mme Laforest.