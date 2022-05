Le Conseil jeunesse de Montréal plaide pour un « droit à la nuit »

Que font les jeunes, à la nuit tombée, dans les parcs de Montréal ? Selon la formule consacrée, ils « chillent », le plus souvent de façon anodine, mais parfois en y allant un peu trop fort et en dérangeant. Y a-t-il un « droit à la nuit » ? Fort d’un avis d’une équipe dirigée par les chercheuses Valérie Amiraux et Nathalie Boucher, le Conseil jeunesse de Montréal le plaide et réclame des parcs mieux aménagés pour accommoder la jeunesse en quête de lieux de socialisation.