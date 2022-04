Il s’agira de la 19 e visite au Canada du prince Charles et de la cinquième visite de Camilla.

Le prince Charles et Camilla en visite au Canada en mai

(Ottawa) Le prince Charles et son épouse Camilla visiteront Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, puis Ottawa et la région de Yellowknife, à la mi-mai, lors d’une tournée éclair de trois jours au Canada.

L’itinéraire détaillé, publié mardi, présente un programme chargé rempli de cérémonies militaires, de rencontres avec les communautés autochtones et de visites dans des entreprises locales.

La tournée commencera le 17 mai à Saint-Jean avec une cérémonie de bienvenue officielle, en présence de leaders autochtones, à l’Édifice de la Confédération.

Le prince de Galles et son épouse se rendront ensuite à Government House, résidence officielle de la lieutenante-gouverneure, pour notamment participer à un « moment solennel de réflexion et de prières » aux côtés de leaders autochtones dans le Jardin de cœur. Le couple rendra alors hommage aux enfants qui ont fréquenté les pensionnats pour Autochtones au Labrador et dans le nord de l’île de Terre-Neuve.

La deuxième journée, à Ottawa, comprendra des rencontres avec le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon. Le couple rencontrera aussi des membres et des organisations de la communauté ukrainienne canadienne et prendra part à un service de prières traditionnel à une cathédrale d’Ottawa.

Lors de la troisième journée, dans les Territoires du Nord-Ouest le 19 mai, le prince Charles et la duchesse Camilla visiteront notamment la communauté autochtone de Dettah et auront des discussions sur les changements climatiques.

La visite se terminera à Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest, par une célébration en l’honneur du « jubilé de platine » de la reine Élisabeth II — le 70e anniversaire de son accession au trône en 1952.

Il s’agira de la 19e visite au Canada du prince de Galles et de la cinquième visite de la duchesse de Cornouailles, son épouse.