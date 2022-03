Privilèges de partis

Élections Canada veut contrer les extrémistes

Le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, est prêt à agir afin que des groupes d’extrémistes ne puissent plus être reconnus comme partis politiques, un privilège qui leur facilite présentement l’obtention de listes contenant les noms et adresses d’électeurs et leur permet de profiter d’exemptions fiscales.