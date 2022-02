Dans un communiqué, la Ville d’Ottawa précise que la déclaration de cet état d’urgence « reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et à la sécurité des résidants » causés par les manifestations.

Au dixième jour des manifestations au centre-ville d’Ottawa, la police a serré la vis aux manifestants en les empêchant de s’approvisionner en en carburant. Le maire a aussi déclaré l’état d’urgence.

Les canisses d’essence et de diésel du centre de ravitaillement temporaire mis sur pied par les manifestants à Ottawa, sur le chemin Coventry, ont été saisies par la police, selon plusieurs vidéos publiées en direct sur les réseaux sociaux dimanche. Patrick King, l’un des leaders du mouvement, a appelé tous les manifestants à s’opposer à cette mesure en se présentant à Ottawa lundi avec un « jerry can » (un bidon d’essence), dans une vidéo publiée en direct sur Facebook dimanche soir.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a durci le ton à l’endroit des protestataires dimanche après-midi en annonçant que le ravitaillement des manifestants était désormais interdit. « Toute personne tentant d’apporter du matériel de soutien (essence, etc.) aux manifestants sera passible d’arrestation », a gazouillé le SPO.

Juste après, le maire d’Ottawa Jim Watson a déclaré l’état d’urgence dans la capitale canadienne.

Dans un communiqué, la Ville d’Ottawa a précisé que la déclaration de cet état d’urgence « reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et à la sécurité des résidants » causés par les manifestations.

Selon la Ville, l’état d’urgence permettra plus de souplesse de la part de la municipalité pour assurer les services essentiels aux résidants. La déclaration de l’état d’urgence permettra aussi d’acheter de l’équipement nécessaire aux policiers, ambulanciers et autres travailleurs de première ligne, grâce à un processus d’approvisionnement « plus flexible ».

Les organisateurs du « convoi de la liberté » prévoient répliquer par d’autres stratégies. Ils envisagent notamment d’envoyer en masse des appels à la destitution du premier ministre Justin Trudeau à la gouverneure générale du Canada. Un regroupement travaille aussi à trouver de l’hébergement pour les camionneurs, lorsqu’ils finiront par manquer de carburant.

Des centaines de contraventions

Ce sont 450 contraventions qui ont été remises depuis samedi à des manifestants pour des raisons variées, allant du bruit excessif, au non-respect de la signalisation et au permis de conduire suspendu, selon le dernier bilan du SPO publié à 11 h dimanche. Les policiers ont aussi donné suite à 650 appels en lien avec les manifestations depuis leurs débuts.

Samedi, la police d’Ottawa annonçait que 50 infractions criminelles, dont 11 pour des crimes haineux, faisaient l’objet d’enquêtes jusqu’à présent. Des accusations ont été portées contre quatre personnes.

Pertes financières

La plateforme de sociofinancement GoFundMe a annoncé samedi que les 10 millions de dollars amassés pour le « convoi de la liberté » ne seraient pas distribués aux organisateurs de l’évènement. Les fonds seront plutôt remboursés aux donateurs en 7 à 10 jours ouvrables, selon un communiqué.

« GoFundMe soutient les manifestations pacifiques, et nous croyons que c’était l’intention de la levée de fond “Freedom Convoy 2022”, lorsqu’elle a été créée », a indiqué la plateforme dans un communiqué samedi. La manifestation se serait toutefois transformée en « occupation », avec de la violence et autres activités illicites.

L’une des organisatrices de la manifestation, Tamara Lich, a réagi dans une vidéo vendredi pour annoncer un nouveau site officiel de dons, le GiveSendGo, basé aux États-Unis.

Lors d’une conférence de presse présentée par les organisateurs de la manifestation, fermée aux médias traditionnels, mais ensuite transmise sur les réseaux sociaux dimanche, l’avocat du groupe Me Keith Wilson a affirmé ne pas envisager de recours légal contre GoFundMe, a rapporté Le Droit. « Il s’agirait d’une perte de temps », a signalé l’avocat. La compagnie aurait perdu toute légitimité à la suite de sa décision, a ajouté Me Wilson.

Des communautés autochtones en désaccord

Les communautés anichinabées de Pikwakanagan et de Kitigan Zibi ainsi que le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg se sont positionnés en désaccord avec le convoi de camionneurs et leurs supporteurs dans un communiqué de presse publié mercredi.

« Pour ceux qui participent à ces actions, la nation [anichinabée] dénonce la mise sur pied d’un tipi, d’une cérémonie de pipes et d’un feu sacré dans le parc de la Confédération », précise le communiqué. « La nation [anichinabée] n’a pas donné son consentement pour ces pratiques cérémonielles. »

Sur sa page Facebook, le groupe « Canada Unity » a annoncé samedi avoir défait le camp du parc de la Confédération et a exprimé ses excuses envers les Premières Nations.

Une effervescence sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les supporters du mouvement se montrent toujours enthousiastes. « Les camionneurs, bénévoles, organisateurs, policiers, les gens TOUS SONT TOUT SIMPLEMENT INCROYABLES », a lancé samedi une manifestante qui revenait d’Ottawa sur le groupe Facebook « Convoi de la liberté 2022 ». « On s’est tellement bien occupé de nous, quand c’est nous qui y allions pour les supporter lolll DE L’AMOUR ET ENTRAIDE EN VEUX TU EN VLA, poursuit-elle. Ce matin j’en suis encore émue. »

« Tu as parfaitement raison, répond un autre internaute. Voir tous ces sourires sur le visage des gens… c’était tellement un boost d’énergie [in]croyable. BRAVO à tous ! »

Par ailleurs, un homme appelé @Maks_Charland sur Instagram a aussi choisi de courir de Chambly à Ottawa pour soutenir le mouvement. Parti mercredi, il est arrivé dimanche dans la capitale du Canada.

