(Ottawa) Des fonds pour soutenir la manifestation qui paralyse le centre-ville d’Ottawa depuis vendredi proviennent des États-Unis, selon le chef de police de la ville qui s’est adressé aux conseillers municipaux lors d’une séance d’information mercredi après-midi. Il a lancé un avertissement : la solution pour dénouer la crise ne proviendra peut-être pas de la police.

Mylène Crête La Presse

« C’est provincial, c’est national et de plus en plus international », a affirmé Peter Sloly. Il a souligné au passage des « éléments significatifs » américains apportent un soutien financier aux manifestants. « Ils sont venus dans notre ville et d’autres planifient de venir aussi », a-t-il dit.

La police a procédé à une nouvelle arrestation mercredi, ce qui porte leur nombre total à trois. Vingt-cinq enquêtes sont présentement ouvertes. Les autorités ont lancé un avis de recherche pour la personne qui a été vue samedi sautant sur la tombe du Soldat inconnu au Monument commémoratif de guerre et qui portait une tuque de la Sûreté du Québec.

« Toutes les options sont sur la table, allant d’une sortie de crise négociée au maintien de l’ordre public, a indiqué le chef Sloly. Toutes ces options viennent avec un risque qu’il y ait des blessures ou des morts. » Il a souligné qu’à Coutts, en Alberta, des camions ont forcé un barrage routier érigé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le chef de police a dit être en contact avec tous les ordres de gouvernement et être conseillé par des experts en sécurité. « La solution à cette manifestation ne proviendra peut-être pas de la police », a-t-il souligné. C’est un enjeu national et non un enjeu qui touche seulement Ottawa. »

Le nombre de camions stationnés sur la rue Wellington devant le parlement a diminué au cours des derniers jours. La police estime qu’il resterait moins de 50 manifestants à cet endroit, mais qu’il y en aurait 200 autres dans les rues avoisinantes. Une odeur de diesel flotte toujours au centre-ville et les klaxons continuent de résonner en bordure de rues résidentielles à toute heure du jour.

« Je n’en peux plus, ça ne s’améliore pas, a confié Ben, un résident du centre-ville exaspéré qui craignait de nous donner son nom de famille. C’est comme s’il y avait un train dans mon salon. »

« J’ai 70 % d’annulations chaque jour depuis samedi », a raconté Azra Yusef, propriétaire d’un salon de coiffure. « Mais je ne veux pas fermer parce que c’est ma ville. Ça doit cesser ! »

Certains conseillers municipaux craignent que les citoyens ne finissent par prendre les choses entre leurs mains tellement ils sont frustrés. La conseillère municipale Catherine McKenney qui représente le centre-ville a suggéré que la Gendarmerie royale du Canada prenne en charge la sécurité de la rue Wellington pour que la police d’Ottawa puisse s’occuper des rues résidentielles.

« Pourquoi ne faisons-nous pas venir l’armée ? », a demandé la conseillère municipale, Cathy Curry. C’est l’une des options envisagées par la police, a indiqué M. Sloly. « C’est extrêmement rare », a-t-il ajouté. Il a cité de mémoire deux évènements où l’armée a été utilisée : la crise d’Oka et la crise d’Octobre.

Le discours des autorités est exagéré pour Philippe, un manifestant arrivé de Mirabel vendredi. Il a préféré ne pas donner son nom de famille. « Je suis resté en soutien aux gens qui ont commencé le mouvement », a-t-il expliqué. Le grabuge imputé aux manifestants a été causé, selon lui, par des infiltrateurs. Il raconte aussi que des restaurateurs étaient contents de demeurer ouverts pour leur servir de la nourriture. Et quant au bruit des klaxons, « est-ce que ce n’est pas un petit prix à payer pour notre liberté ? », demande-t-il.