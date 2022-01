Place aux lecteurs

Le retour à l’école, un « dilemme »

« Est-ce qu’on envoie nos enfants ou pas ? Dilemme. » Les parents connaissent trop bien la situation des écoles qui ferment et qui rouvrent à quelques jours de préavis, mais, cette fois, le choix paraît plus déchirant. Face à la montée des hospitalisations, à la rareté des tests rapides et à des mesures sanitaires jugées insuffisantes, fallait-il rouvrir les écoles cette semaine ?