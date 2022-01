La neige forte a débuté tôt lundi matin et laissera un total entre 20 et 30 centimètres de neige selon les régions. Les vents forts, combinés aux fortes précipitations, réduiront la visibilité, qui pourrait être nulle par moment.

Rentrée retardée, heure de pointe compliquée : une importante tempête de neige déferle sur le Québec en ce début de semaine. Des rafales et des précipitations allant jusqu’à 30 cm sont attendues, ce qui force la fermeture de plus de 2000 écoles à travers la province.

Alice Girard-Bossé La Presse

Mayssa Ferah La Presse

Les établissements du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et de la Commission scolaire English-Montréal seront fermés lundi. Aucun cours à distance ne sera offert.

Même chose pour les écoles du Centre de services scolaire des Samares, le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides, Centre de services scolaire de Laval, Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, Centre de services scolaire de Sorel-Tracy et le Centre de services scolaire de la Capitale.

Plusieurs écoles secondaires privées dans la métropole dont le Collège Mont-Saint-Louis et le Collège de Montréal n’offriront pas d’enseignement en classe ni à distance.

D’autres écoles continueront d’offrir des cours à distance telles que le Collège St-Jean Vianney, le Collège Jean-de-Brébeuf, l’École secondaire Marie-Clarac, le Collège Jean-Eudes et l’École supérieure de ballet du Québec.

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) suspend les cours pour les élèves du primaire et secondaire, ainsi que pour tous les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.

L’Université de Montréal (UdeM), l’Université Concordia et l’Université McGill suspendent leurs activités « en présentiel » pour toute la journée.

Fortes précipitations

La neige forte a débuté tôt lundi matin et laissera un total entre 20 et 30 centimètres de neige selon les régions. Les vents forts, combinés aux fortes précipitations, réduiront la visibilité, qui pourrait être nulle par moment.

« Dès l’heure de pointe lundi matin, je m’attends à ce que ce soit compliqué dans la grande région de Montréal. Ça va s’étendre graduellement en matinée dans les régions du centre du Québec », indique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Il s’agira de la plus grosse tempête de la saison pour le sud de la province, soutient le météorologue.

Déplacements

Plusieurs départs et arrivées à l’aéroport Montréal-Trudeau ont été annulés ou retardés.

L’autoroute 40, de Vaudreuil-Dorion à la jonction de l’A40 et de l’A520, la visibilité est réduite et la chaussée partiellement enneigée.

Les conducteurs de la Montérégie, la région métropolitaine, l’Estrie et l’Outaouais devront redoubler de prudence lundi matin sur la route.

La chaussée est enneigée sur l’autoroute 10 entre Montréal et Sherbrooke, et la visibilité est réduite entre Richelieu et Magog. On ne déplore aucun accident majeur pour le moment.

« Évitez de vous déplacer. En contexte de pandémie, il est fort possible que les aires d’attente, les restaurants et les ressources d’hébergement temporaires ne soient pas disponibles », avise toutefois le ministère des Transports.

Des rafales entre 60 et 70 km/heure sont attendues dans le sud du Québec. Ces vents pourraient être encore plus forts dans la région de Montmagny, avec des rafales à 80 km/heure.

Entre Montréal et Québec, les déplacements vont être très compliqués. Dans la région de Montmagny, la visibilité pourrait être nulle et les routes près du fleuve pourraient fermer. Ça sera à surveiller. Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada

Il recommande d’éviter tous les déplacements non essentiels. « Si on peut faire du télétravail ou reporter les déplacements. Ce n’est pas à prendre à la légère », dit-il.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l’accumulation de neige, indique Environnement Canada.

Nouvelle bordée de neige

Le mercure chutera à nouveau dans la nuit de mardi à mercredi où la température atteindra -20 degrés.

Un nouveau système en provenance de l’ouest du Canada arrivera dans la province mercredi et amènera une quinzaine de centimètres par endroit.

« Le système sera de moins grande envergure que lundi, mais ce sera à surveiller », conclut M. Bégin.

