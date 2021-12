PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Une partie de plaisir entre père et fils : Jean-Philippe Tremblay et le petit Jules glissent au parc Jarry. Les températures demeureront dans la normale pour les prochains jours, au grand bonheur des amateurs de plein air. On prévoit un maximum de -5 ℃ et un minimum de -10 ℃ pour la plupart des régions du sud du Québec.