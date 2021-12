Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) procédait mardi soir à une perquisition de cannabis illicite à la Clinique la croix verte.

Léa Carrier La Presse

L’opération policière était toujours en cours vers 18 h. Dans la clinique de la rue Ontario, à l’angle de la rue Frontenac, des policiers transportaient plusieurs larges sacs contenant du cannabis illicite. Les détails de la saisie n’ont pas encore été divulgués. Un bilan officiel devrait être diffusé dans les prochains jours par le SPVM.

Ce n’est pas la première fois qu’une succursale de la Clinique la croix verte, qui se présente comme une clinique de cannabis médicinal, fait l’objet d’une perquisition. En 2017, la police de Québec avait saisi des articles, dont du cannabis et des produits dérivés, dans la succursale de la rue Saint-Vallier Ouest, dans la capitale.

La clinique ne détient aucune licence de Santé Canada, mais elle était tolérée depuis plusieurs années par les autorités policières. Sur son site, on y lit qu’elle offre différents produits et services, dont de la marijuana thérapeutique, des herbes médicinales et un traiteur spécialisé en cannabis.