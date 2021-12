Politique

Palmarès des parlementaires

Legault et LeBel couronnés

C’est devenu une tradition : chaque année depuis 2016, La Presse sonde les députés à Québec pour savoir qui, parmi leurs pairs, se démarque. À l’issue du vote tenu cet automne, François Legault et Sonia LeBel sont sacrés parlementaires masculin et féminin de l’année. Deux femmes de l’opposition, Méganne Perry Mélançon et Christine Labrie, sont quant à elles désignées étoiles montantes de l’Assemblée nationale. Un dossier de Tommy Chouinard