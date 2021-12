Une mère est décédée et ses deux enfants ont été gravement blessés dans un accident de la route, lundi, alors que la première tempête de neige s’abat sur le Québec. À Montréal, la Ville déclenchera lundi soir sa première opération de chargement de la neige, tandis que dans le reste du Québec, des centaines d’écoles et de centres de formation ont été forcés de fermer leurs portes.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

L’accident majeur est survenu vers 7 h 30 sur la route 116 à Sainte-Christine, en Montérégie, tout près de la route du Village. C’est une automobiliste qui circulait en direction d’Acton Vale lorsqu’elle a dévié de sa trajectoire et provoqué une collision avec un camion roulant en sens inverse.

Les trois occupants de la voiture, une mère et ses deux enfants, « ont subi des blessures graves » et on craindrait pour leur vie actuellement, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Aurélie Guindon. Le décès de la mère de famille a malheureusement été constaté en fin de journée, alors qu’on craignait toujours pour la vie de ses deux enfants.

Plusieurs enquêteurs ont été envoyés sur place pour procéder à une analyse et tenter de bien comprendre les circonstances exactes de la collision. Le conducteur du camion, lui, n’aurait pas subi de blessures importantes. La route 116 a été partiellement fermée dans le secteur et les automobilistes sont détournés sur des rues locales.

Aucune autre collision majeure n’était rapportée en fin d’avant-midi, mais la SQ rapportait plusieurs accrochages et une circulation difficile sur les axes autoroutiers de la grande région de Montréal. De la pluie verglaçante s’est d’ailleurs mise de la partie pour compliquer d’autant plus la conduite. Les autorités recommandent aux usagers d’adapter leur conduite et de ralentir au besoin pour éviter les accrochages. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a aussi appelé à la prudence lundi.

Plante annonce une opération de chargement

Dans la métropole, la mairesse Valérie Plante a annoncé qu’une première opération de chargement de la neige sera lancée lundi soir. « Il est tombé sur Montréal quelque 13 centimètres de neige, qui se sont depuis mélangés à de la pluie. En raison du gel qui nous attend, nous déclenchons, dès ce soir, le premier chargement de neige de la saison. Soyez prudents », a-t-elle écrit sur Twitter, en rappelant aux Montréalais de surveiller la signalisation dans les rues locales.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une première tempête s’est abattue sur Montréal et les environs cette nuit et a créé quelques désagréments.

Ailleurs au Québec, plusieurs élèves ont eu congé. Dans Lanaudière, le Centre de services scolaire (CSS) des Samares a notamment choisi de fermer plus de 80 établissements en raison des conditions météo. Idem pour les CSS des Laurentides, des Navigateurs et des Découvreurs, dans la région de Québec.

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), lui, est demeuré ouvert pour toute la journée de lundi, comme la plupart des établissements montréalais d’ailleurs. Des retards étaient toutefois à prévoir dans le transport scolaire, ont rappelé plusieurs établissements sur leur site internet.

Les Centres de services scolaires de Charlevoix, de l’Estuaire, du Pays-des-Bleuets, du Chemin-du-Roy, des Premières-Seigneuries, des Bois-Francs, des Appalaches, de la Riveraine et de Beauce-Etchemin sont également fermés. D’autres écoles ont aussi été fermées en Mauricie et sur la Côte-Nord. La plupart des établissements ont suspendu l’ensemble de leurs activités, du transport scolaire en passant par le service de garde et les cours réguliers. Des communications écrites ont été envoyées aux parents.

Dans Charlevoix, Environnement Canada s’attendait lundi à recevoir jusqu’à 20 centimètres lundi, pendant que sur la Côte-Nord, on attend entre 20 et 40 centimètres. « La neige combinée aux vents forts causera de la poudrerie par endroits qui réduira la visibilité sur ces secteurs. Cette neige sera suivie d’une période de pluie verglaçante en fin de journée », a précisé l’agence fédérale sur son site.

Celle-ci note également que « l’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits » et la visibilité « soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie », pendant que « les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes ».

En fin d’avant-midi, Transports Québec indiquait que la situation s’était résorbée dans le sud de la province en raison de l’augmentation de la température au-dessus du point de congélation. Son porte-parole Louis Lalancette a ajouté que la situation demeurait difficile dans le nord des Laurentides, dans Lanaudière et la Mauricie, où la visibilité était réduite et où les chaussées étaient enneigées, voire glacées.

Avec La Presse Canadienne