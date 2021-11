(Québec ) L’absence de membres des Premières Nations sur le nouveau comité sur le développement du hockey du gouvernement Legault ne passe pas aux yeux de certains leaders autochtones. L’ex-hockeyeur Joé Juneau, qui s’est particulièrement impliqué dans le Grand Nord, accuse Québec de « manquer le bateau » et « d’ignorer » les Premières Nations et les Inuits.

Fanny Lévesque La Presse

Le premier ministre François Legault a présenté jeudi la mission d’un tout nouveau comité québécois de développement du hockey, présidé par l’ancien gardien de la Ligue nationale et analyste à RDS, Marc Denis. Le comité sera composé de 14 Québécois ayant fait carrière dans le hockey, que ce soit sur la patinoire ou en dehors de celle-ci, mais aucun représentant des communautés autochtones n’est présent.

Une absence remarquée par des leaders des Premières Nations. Le chef innu de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie, n’a pas manqué de critiquer la composition du comité sur Twitter.

PHOTO JULIEN CHOQUETTE, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE Le chef innu de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie.

« Kuei, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas une personne issue des Premières Nations au comité. Il y a des experts autochtones qui ont joués dans la [Ligue de hockey junior du Québec] et la [Ligue nationale de hockey] et vous savez qu’il y a eu du racisme au hockey dans les arénas au Québec », a écrit le chef McKenzie sous la publication du premier ministre.

La sénatrice autochtone, Michèle Audette, y est aussi allée d’un commentaire. « Un autre rendez-vous manqué », a-t-elle déploré.

L’ex-hockeyeur Joé Juneau a pour sa part fortement critiqué le gouvernement Legault sur sa page Facebook. « Sachant à quel point le hockey est important pour les jeunes autochtones, il n’y en a pas un qui a même pensé d’impliquer des représentants autochtones pour émettre leurs recommandations pour cette supposée relance ? », a-t-il écrit.

M. Juneau est notamment réputé pour avoir créé un programme de hockey pour les enfants du Nunavik. Il continue toujours ses tournées dans les communautés du Québec.

« Le gouvernement a encore une fois manqué le bateau en ignorant les Inuit et Premières Nations, pourtant c’est quelque chose de tellement important pour des milliers de jeunes autochtones. Et ce n’est pas une question d’en faire des joueurs professionnels, mais plutôt de leur donner une chance égale, de les inclure, de les aider, de les respecter », ajoute-t-il, déplorant au passage que le gouvernement Legault « s’entête » à ne pas reconnaître l’existence du racisme systémique.

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Joé Juneau durant l’échauffement avant le match entre les Bruins de Boston et le Canadien au Forum de Montréal, le 17 février 1993.

Le cabinet de la ministre déléguée à l’Éducation et responsable des Sports et Loisirs, Isabelle Charest, a indiqué à La Presse que Marc Denis « a l’intention de consulter les communautés autochtones dès le début des travaux » du comité. « Le président va faire le nécessaire pour que la vision et les priorités des Premières Nations soient considérées », a assuré le cabinet de Mme Charest.

Le gouvernement Legault veut « relancer le hockey » au Québec. Le comité indépendant devra se pencher sur plusieurs aspects du hockey : l’accessibilité, les infrastructures, le hockey féminin, l’accueil des nouveaux arrivants, la rétention et la formation des entraîneurs et des officiels. Marc Denis a insisté sur l’importance pour le comité de placer « le jeune, l’athlète, l’élève, le joueur de hockey » au centre des recommandations et des décisions.