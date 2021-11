Un Britanno-Colombien filme son évacuation et les dégâts sur l'autoroute

Des images tournées lundi par le Britanno-Colombien Ron Barrett montrent son évacuation en hélicoptère alors que des coulées de boue ont bloqué une autoroute de la province, paralysée par des pluies torrentielles.

Agence France-Presse

Ron Barrett et plus de 250 habitants ont été pris de court par les coulées de boue qui ont rapidement bloqué l'autoroute 7 dimanche. Après une nuit dans leurs voitures, les habitants ont été secourus lundi et transportés par hélicoptère.

