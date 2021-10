Analyses

Cabinet Trudeau

Les ficelles du pouvoir aux femmes

(Ottawa) Finances. Affaires étrangères. Défense. Commerce international. Conseil du Trésor. Développement social. Emploi et Développement de la main-d’œuvre. Services publics et Approvisionnement. Agriculture. Des ministères de la plus haute importance à Ottawa. Des ministères qui sont maintenant tous dirigés par des femmes.