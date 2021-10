Actualités

Occupy Wall Street, 10 ans plus tard

L’inspiration militante d’une décennie

À l’automne 2011, les tentes du mouvement Occupy Wall Street s’installaient sur les places publiques de plus de 1500 villes, dont Montréal, et dans près de la moitié des pays du monde. Des milliers de personnes revendiquaient une démocratie plus participative et la redistribution équitable de la richesse. Dix ans plus tard, que reste-t-il du mouvement Occupy ?