National

Frontière canado-américaine

Freeland satisfaite de l’annonce de Washington

(Ottawa) La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, se réjouit de la réouverture prochaine de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis aux voyages non essentiels. Elle signale que la date précise et les modalités de la mesure restent à déterminer.