L’actualité se renouvelle au quotidien… votre quotidien doit donc en faire autant ! 

Voilà pourquoi la rentrée d’automne à La Presse se fait sous le signe de la fraîcheur, de l’innovation et des nouveautés, sur toutes nos plateformes.

Le but : réinvestir dans notre mission grâce à la générosité de nos contributeurs. Renforcer toujours plus nos contenus pour demeurer pertinents. Continuer de faire évoluer nos différentes plateformes.

Bref, en donner encore plus à nos nombreux et fidèles lecteurs.

De nouvelles signatures

L’une des premières choses qui vous sauteront aux yeux au cours des prochaines semaines, ce sont toutes les nouvelles signatures dans La Presse.

Vous avez déjà pu lire les analyses politiques du chroniqueur Michel C. Auger, qui se joint à nous. Et à compter d’aujourd’hui, l’ancienne rédactrice en chef du magazine Urbania Rose-Aimée Automne T. Morin va chroniquer dans les sections Arts et être et Inspiration.

À cela s’ajoute Laura-Julie Perreault à titre de nouvelle chroniqueuse internationale. Elle sera remplacée à l’éditorial par Nathalie Collard. Il y aura aussi le retour de Marie-France Bazzo et Sylvain Charlebois dans la section Débats. Et le journaliste spécialisé en télévision Marc-André Lemieux se joindra à l’équipe dans les prochains jours.

Puis vous verrez aussi s’ajouter une signature prestigieuse à l’occasion : celle du New York Times, avec qui nous avons signé un partenariat pour publier ses meilleurs textes et photoreportages en français.

Le but : diversifier les points de vue en mettant de l’avant des plumes fortes qui font réfléchir.

Plus de dialogue avec… vous !

Voilà une priorité dont je vous parle régulièrement parce qu’elle est névralgique : le dialogue entre vous et nous, que je souhaite continu. La relation que nous entretenons avec vous est primordiale. Elle est à l’origine de la confiance que vous nous accordez, de votre engagement sur nos plateformes, de votre fidélité, de vos contributions.

Cela commande plus d’échanges entre vous et nous afin de pousser le dialogue plus loin encore. Et ce n’est pas une formule creuse ! Parlez-en aux collaborateurs de La Presse, qui sont toujours impressionnés par le nombre et la qualité des messages que vous leur envoyez dès qu’ils commencent à écrire chez nous.

Vous savez que nous en publions un bon nombre dans la section Débats chaque jour, et nous avons récemment fait des incursions dans les sections Sports et Affaires. Dès la semaine prochaine, nous ouvrirons les autres sections à vos commentaires, points de vue, réactions et questions. Dans le but, justement, de consolider cette précieuse relation de confiance qui nous distingue notamment des géants du web.

Une nouvelle section Contexte

Vous avez déjà lu la première édition de la section Contexte, dimanche dernier. Et si je me fie aux centaines de courriels que vous nous avez fait parvenir, vous appréciez déjà sa qualité, sa profondeur, sa facture !

Ce rendez-vous dominical prendra la place de Débats afin de « s’ouvrir, dialoguer, comprendre », comme le veut la devise de la section. Sa mission : vous inciter à vous servir une deuxième tasse de café pour plonger dans une section qui élargit l’angle de la caméra afin d’offrir du recul, de la profondeur et de la perspective aux principaux enjeux d’actualité.

Demain, par exemple, vous pourrez aller à la rencontre du chef Martin Picard et du peintre Marc Séguin, que nous avons assis à la même table à L’Île-aux-Oies pour discuter de la pandémie ainsi que de leurs craintes et espoirs en vue d’un retour à la vie normale.

Du nouveau dans les contenus culturels

Si nous avons créé un nouveau poste de reporter télé, c’est évidemment pour vous en donner plus dans un secteur que vous appréciez particulièrement. Mais c’est aussi pour vous offrir les « Lundis télé », à compter du 20 septembre prochain, un nouveau rendez-vous incontournable pour les amateurs du petit écran.

En plus de la couverture des rendez-vous télé du dimanche soir par notre chroniqueur Hugo Dumas que vous lisez assidûment, nous vous présenterons des dossiers, des portraits de personnalités et artisans du milieu ainsi que des rubriques pour vous aider à découvrir le meilleur de la télévision.

Également, vous aurez droit aux « Dimanches société » dès demain : un rendez-vous où l’on ira à la rencontre de l’autre et de soi, où l’on se penchera sur des courants sociaux, où l’on donnera une voix à ceux qui ont des histoires à raconter, où l’on se questionnera sur les tendances du moment. Afin de vous faire réfléchir et de vous tenir au courant des phénomènes qui vous touchent au quotidien.

Plus de richesse visuelle

En plus de tous ces contenus qui s’ajouteront à votre rituel de lecture, nous avons choisi de vous en mettre plein la vue en misant sur une plus grande richesse visuelle dans La Presse+. Avez-vous d’ailleurs remarqué le caractère spectaculaire de la une de l’édition du jour ? Nous avons eu recours à la vidéo, ce que nous permet notre média 100 % numérique. Un outil que nous utiliserons pour les grandes occasions, comme cette commémoration du 11-Septembre.

Mais plus encore, les unes de La Presse+ ont été rafraîchies et dynamisées grâce à une refonte graphique qui leur donne un souffle nouveau. L’objectif était de les moderniser en les épurant, en les rendant plus efficaces et plus attrayantes encore.

À cela s’ajoutera dans les prochains jours une bonification de l’expérience de lecture de La Presse+ sur le plan visuel, grâce à une utilisation accrue de la photo, de la vidéo et de compléments graphiques visant à dynamiser la présentation des histoires et à enrichir les articles, reportages et enquêtes.

Nous miserons aussi plus que jamais sur l’immense talent de notre équipe de photographes, qui vous offriront un photoreportage par mois dans Contexte, en plus de mettre à profit leur expertise vidéo et leur formation de pilote de drone !

Je conclus donc en vous remerciant, car ces nouveautés seraient impossibles sans votre engagement et vos contributions. Je vous remercie pour votre fidélité, votre implication, vos courriels de réactions et de félicitations, vos lettres d’opinion.

Et je vous souhaite une belle rentrée, en espérant que ces nouveautés vous inciteront à réfléchir, et à poursuivre votre engagement en nous lisant sur toutes nos plateformes !