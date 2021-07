Les conducteurs de voitures électriques pourront bénéficier de 215 bornes de recharges rapides supplémentaires au Québec, d’ici décembre 2022. Une mesure qui veut être un incitatif à l’utilisation de voitures électriques, selon le gouvernement fédéral.

Coralie Laplante La Presse

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, et la députée de Châteauguay–Lacolle, Brenda Shanahan, en ont fait l’annonce mercredi lors d’une conférence de presse à Laval.

Un montant de 9 490 000 $ sera octroyé à Hydro-Québec afin de mettre en place ces nouvelles bornes. La société d’État a aussi investi 10 706 000 $ dans le projet.

« Le véhicule de fonction que j’utilise est 100 % électrique et je vois à quel point le développement et la prolifération des bornes rendent l’expérience plus facile et plus agréable », a affirmé le ministre du Patrimoine par voie de communiqué.

Ressources naturelles Canada promet que ces installations seront toutes fonctionnelles d’ici le 31 décembre 2022. Déjà, 65 % de ces 215 bornes de recharges rapides peuvent être utilisées.

Steven Guilbeault a aussi dévoilé qu’Hydro-Québec recevra 1 264 000 $ pour « aplanir les obstacles à l’adoption de véhicules électriques ». Des évaluations de nouvelles technologies de bornes de recharges seront ainsi effectuées.

Le fédéral considère que cette mesure permettra de tendre vers son objectif : qu’à partir de 2035, l’ensemble des véhicules légers vendus soient des véhicules qui ne produisent pas d’émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement dit également garder le cap sur l’atteinte de la carboneutralité du pays en 2050.