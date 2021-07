Une arche de ballons, un stand à hot-dog et des popsicles pour les enfants, le tout au rythme de Be Happy et autres sonorités estivales. Ce qui avait tout l’air d’un barbecue festif était plutôt le moyen de pression choisi par les professionnels de l’hôtellerie à la CSN pour manifester en faveur de l’accélération des négociations collectives, échue depuis juin 2020.

Léa Carrier La Presse

« Oui, c’est un évènement festif. On a invité nos familles, nos amis. Mais il faut que les employeurs comprennent que ça ne restera pas festif longtemps. Un moment donné, on accentuera nos moyens de pression et ça risque de faire un peu plus mal », a tranché Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce – CSN.

Près d’une centaine de membres de 26 hôtels à travers la province se sont rassemblés, samedi après-midi, devant l’hôtel DoubleTree by Hilton à Montréal. Les syndicats, qui ont décidé de négocier de façon coordonnée, déplorent la lenteur des négociations, le manque de communication des employeurs, les accusant même de « sabrer les conditions de travail. »

Ce qui nous surprend, c’est que les employeurs s’arrachent le personnel dans le milieu de la restauration et de l’hôtellerie. La pandémie n’a fait qu’exacerber une pénurie de main-d’œuvre qui existait déjà. Alors on comprend mal pourquoi, alors que tous les employeurs à travers la province font des pieds et des mains pour attirer la main-d’œuvre, ce qu’ils ont trouvé comme meilleure idée, c’est de s’attaquer au cœur de nos conventions collectives. Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce – CSN.

Les syndicats se sont entendus sur quatre demandes prioritaires. La première consiste à allonger les liens d’emploi, mis en péril par la pandémie. La dernière convention collective protégeait les liens d’emploi jusqu’à 24 mois. La seconde est l’amélioration des clauses d’assurances collectives. Les syndicats demandent également un renouvellement de la prochaine convention collective dans quatre ans, afin qu’ils puissent négocier de façon coordonnée. Finalement, ils réclament des augmentations salariales de 2,1 à 4 %.