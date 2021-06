Sciences

Possible percée dans la compréhension du diabète

On a longtemps pensé que l’obésité et le diabète sont causés très principalement par les quantités de graisses et de sucres qu’on consomme — et c’est loin d’être faux. Mais une équipe de l’Université Laval vient de mettre le doigt sur un possible « complice » de toutes ces calories : certaines protéines pourraient également être des facteurs de risque.