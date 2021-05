Il y avait des biais et des préjugés contre les patients de certaines communautés, dont les Atikamekw, au Centre hospitalier de Lanaudière avant la mort de Joyce Echaquan, survenue le 28 septembre dernier, a témoigné vendredi matin l’ancienne coordonnatrice du personnel infirmier, Nancy Pellerin.

Ariane Lacoursière

La Presse

Celle-ci a raconté avoir été elle-même témoin de trois évènements. En début de carrière, elle a dit avoir été appelée à soigner une plaie située sous le sein d’une patiente atikamekw qui ne parlait pas français. Alors qu’elle s’exécutait, une collègue aurait dit « si elle se lavait de temps en temps, elle aurait vu qu’elle avait une plaie ».

Plus tard dans sa carrière, Mme Pellerin dit avoir donné un avertissement verbal à une infirmière qui avait tenu des propos empreints de préjugés contre un patient atikamekw hospitalisé aux soins intensifs, car il avait consommé beaucoup d’alcool.

Alors qu’elle était gestionnaire au CISSS de Lanaudière, Mme Pellerin a aussi mentionné s’être retrouvée un matin aux urgences de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Réalisant qu’un patient qui y était traité provenait de Manawan. Mme Pellerin aurait proposé de le transférer vers l’hôpital de Joliette. Mais l’infirmière-chef de l’hôpital Pierre-Le Gardeur lui aurait dit que le patient refusait parce qu’il « n’aimait pas l’hôpital de Joliette (Centre hospitalier de Lanaudière) ». Mme Pellerin dit « ne pas avoir allumé à l’époque », mais elle mentionne aujourd’hui que cet incident était « symptomatique de quelque chose ».

Ramener les CEPI

Mme Pellerin a expliqué que c’est elle, en 2019, qui a fait les démarches pour convaincre la direction du CISSS de Lanaudière de ramener des candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) aux urgences de l’hôpital de Joliette. Et ce, même si un règlement de la Loi sur la santé et les services sociaux interdit qu’une CEPI soigne des patients instables. Mme Pellerin a dit qu’elle croyait que le règlement serait respecté aux urgences, car des infirmières d’expérience étaient toujours présentes pour prendre en charge les patients instables.

Le 12 août 2020, un courriel avait été envoyé par un infirmier de l’urgence de l’hôpital de Joliette mentionnant que parfois quatre ou cinq CEPI se retrouvaient sous la charge d’une seule infirmière ce qui était « inhumain ». Joyce Echaquan est morte le 28 septembre 2020 et une CEPI s’est retrouvé à veiller sur elle et plusieurs autres patients durant la matinée.

En fin de témoignage jeudi matin, Mme Pellerin s’est adressée directement à la famille de Joyce Echaquan pour leur offre ses condoléances. Elle a dit que si la décision de ramener les CEPI aux urgences avait nui aux soins de Mme Echaquan « ce n’était clairement pas [son] intention ».

La coroner Géhane Kamel a rappelé que le « plus grand enjeu » émanant de l’enquête publique sera de « rétablir les ponts avec la communauté atikamekw ». Mme Pellerin a raconté que le matin du drame, elle avait reçu un message de la part de son infirmière-chef, Josée Roch, lui mentionnant qu’une « patiente en crise psychotique » et « agitée » était aux urgences et avait tourné une vidéo où on entendrait une infirmière la traiter « d’épaisse ».

Jeudi, des témoins experts sont venus affirmer que Joyce Echaquan souffrait d’une rare pathologie cardiaque et qu’elle est décédée d’un arrêt cardiaque induit par un œdème pulmonaire. Les audiences se poursuivent vendredi après-midi. L’ex-PDG du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay, viendra notamment témoigner.