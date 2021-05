Des orages et de forts vents ont causé des pannes d’électricité un peu partout à travers la province, mercredi soir. Des milliers de clients d’Hydro-Québec étaient toujours incommodés par des pannes de service, en début de soirée.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Sur Twitter, la société d’État avait déjà prévenu ses clients en fin de journée que « la météo des prochaines heures pourrait causer des pannes dans plusieurs régions », en invitant les usagers à « rester informés » à l’aide la carte Info-Pannes, disponible en ligne.

Peu avant 21 h, plus de 3000 clients n’avaient pas d’électricité en Estrie et environ 2200 dans le Centre-du-Québec, soit les deux régions les plus touchées par les pannes. Tout près de 10 000 Québécois étaient concernés à ce moment, mais ce bilan total était encore plus élevé quelques heures plus tôt.

À Montréal, la panne a touché plusieurs centaines de citoyens, tout comme en Montérégie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans les Laurentides, dans Lanaudière et dans la Capitale-Nationale, notamment. En fait, la majorité des régions administratives de la province ont été touchées, mais à différents degrés.

Mardi, Environnement Canada avait émis une alerte météorologique spéciale dans plusieurs de ces régions, prévenant que des « orages et vents violents » pourraient survenir au courant de la journée et de la soirée de mercredi.

Lors d’une panne, Hydro-Québec recommande de débrancher tous ses appareils « tels que les ordinateurs, téléviseurs, lecteurs DVD et chargeurs d’appareil mobile ou tout appareil susceptible de produire de la chaleur afin d’éviter les risques de court-circuit ou de dommages lorsque le service est rétabli ».