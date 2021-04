Un magnat du porno a mis en vente l’énorme maison qu’il vient tout juste de se faire construire dans un bois d’Ahuntsic-Cartierville.

Hugo Joncas

La Presse

Feras Antoon, l’un des propriétaires du site de pornographie en ligne Pornhub, demande pas moins de 19 millions pour son immense résidence. La demeure compte sept salles de bain, quatre salles d’eau et neuf places de stationnement.

IMAGE TIRÉE DU SITE INTERNET DE REMAX-QUÉBEC Seule la finition intérieure reste à terminer dans la vaste propriété que Feras Antoon, le patron de Pornhub, a fait construire dans un ancien bois. Ces rendus visuels de la propriété montrent notamment la piscine, une baignoire en marbre, neuf places de stationnement et un terrain de basket intérieur.

« Il y a aussi un terrain de basket qui sert également de salle de bal », ajoute le courtier spécialisé en maisons de luxe qui doit la vendre, Joseph Montanaro.

La maison est érigée sur un vaste terrain de 61 130 pieds carrés équipé d’une grande piscine surélevée.

Feras Antoon a déboursé 2,36 millions pour acheter les terrains où elle se trouve, en 2016.

Bois détruit

La Ville de Montréal a ensuite autorisé l’abattage de 220 arbres sur ces lots, situés dans la continuité du parc-nature du Bois-de-Saraguay, a rapporté La Presse en décembre dernier. La municipalité avait d’abord tenté d’empêcher cette coupe, mais un juge a conclu qu’elle ne pouvait pas à la fois refuser d’acheter le terrain et y empêcher la construction.

Le porte-parole de Pornhub, Ian Andrews, a refusé de commenter la nouvelle, mais affirme que Feras Antoon continuera de vivre à Montréal. Son entreprise installée à Montréal, MindGeek, publie plusieurs sites, dont le plus connu est Pornhub. Elle se retrouve sur la sellette depuis que le New York Times a publié en décembre un article détaillant à quel point ses utilisateurs peuvent facilement y télécharger des vidéos de pornographie infantile et d’agressions sexuelles.

Ces révélations ont poussé le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes à se pencher sur la question de la pornographie en ligne hébergée au Canada.