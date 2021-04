Des dirigeants de Lev Tahor, une secte juive extrémiste autrefois établie au Québec, ont été formellement accusés d’exploitation d’enfants aux États-Unis.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Nachman Helbrans, Mayer Rosner, Yakov Weingarten, Shmiel Weingarten et Yoil Weingarten, quatre dirigeants de la secte, sont accusés d’avoir participé à un complot visant à enlever Minor-1, une jeune fille de 14 ans, afin qu’elle puisse procréer avec son « mari ». Les accusés risquent la prison à vie.

« Les accusés se sont livrés à un enlèvement effronté d’une mineure au milieu de la nuit, lui faisant traverser la frontière mexicaine afin de la réunir avec son “mari” adulte pour qu’ils poursuivent leur relation sexuelle. Ces accusations envoient un message clair : l’exploitation sexuelle des enfants ne sera pas tolérée », a soutenu la procureure américaine Audrey Strauss.

Des pratiques extrêmes

Au début des années 2000, la secte Lev Tahor s’est installée à Sainte-Agathe-des-Monts, au Québec. Dans les années qui ont suivi, la DPJ avait demandé que les 14 enfants de la communauté soient placés en famille d’accueil. Afin d’échapper aux procédures, la communauté avait fui pour l’Ontario en 2013, puis avait décidé de s’établir au Guatemala.

Nachman Helbrans, un des accusés, est devenu le dirigeant de la secte en 2017. À son arrivée au pouvoir, il a adopté plusieurs pratiques extrêmes, notamment une surveillance stricte et invasive des membres et des mariages forcés de mineurs avec des membres adultes. Les enfants de la secte étaient souvent soumis à des abus physiques, sexuels et émotionnels.

Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Helbrans a organisé le « mariage » de sa nièce, Minor-1, alors âgée de 12 ans, avec un homme âgé de 18 ans, Jacob Rosner. À peine le mariage terminé, la jeune fille et son mari ont été obligés d’entamer une relation sexuelle dans le but de procréer.

L’enlèvement

Craignant pour la sécurité de ses enfants, la mère de Minor-1 a décidé de fuir la secte. En 2018, elle s’est échappée de la communauté du Guatemala avec ses enfants et est venue s’installer à New York.

À peine quelques semaines plus tard, des membres de la secte sont venues kidnapper Minor-1, alors âgée de 14 ans, et son frère au milieu de la nuit dans une maison à New York. Leur objectif ? Ramener la jeune fille dans la communauté, afin qu’elle puisse procréer avec son « mari ».

Après trois semaines de recherches, Minor-1 et son frère ont été retrouvés au Mexique. Les autorités ont renvoyé les enfants à New York. À deux reprises, en mars 2019 et en mars 2021, des membres de Lev Tahor ont à nouveau tenté d’enlever Minor-1 et son frère.