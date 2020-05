La saison des incendies de forêt s’amorce et avec la situation actuelle de pandémie, l’interdiction de faire de feux à ciel ouvert s’étendra à un plus grand territoire à compter de mardi matin.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Les feux extérieurs en forêt ou à proximité sont interdits sur presque l’ensemble du territoire du Québec. Seuls les feux contenus dans un foyer sont permis. La SOPFEU et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont annoncé que le territoire visé par l’interdiction serait élargi à compter de mardi 19 mai, 8 h.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR SOPFEU, FORÊTS, FAUNE ET PARCS QUÉBEC Carte des secteurs visés par l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

« Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes », a expliqué le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans un communiqué émis à ce sujet.

Les conditions actuelles sont également propices aux incendies de forêt et le nettoyage du printemps sur les terrains contribue chaque année à la propagation des incendies, qui deviennent rapidement hors de contrôle. Cette année ne fait pas exception.

Plus de la moitié des incendies survenus depuis le début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d’un brûlage de rebuts ou de matières résiduelles faits par des résidents. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Il y a à l’heure actuelle six incendies de forêt en activité au Québec. Le Ministère informe que depuis le début de la saison, « 191 incendies de forêt ont touché 132,9 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 122 feux pour une superficie de 382,9 hectares ». Le nombre d’incendies est supérieur, mais le nombre d’hectares touchés est considérablement plus bas que la moyenne.

Les secteurs maintenant visés par l’interdiction sont les suivants :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : Témiscamingue (85)

MAURICIE : Mékinac (35), Shawinigan (36), Trois-Rivières (371), Les Chenaux (372), Maskinongé (51)

CAPITALE-NATIONALE : Portneuf (34)

OUTAOUAIS : Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l’Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84)

LAURENTIDES : Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d’en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79)

LANAUDIÈRE : D’Autray (52), L’Assomption (60), Joliette (61), Matawinie (62), Montcalm (63), Les Moulins (64)

CHAUDIÈRE-APPALACHES : Bellechasse (19), Lévis (251), La Nouvelle-Beauce (26), Robert-Cliche (27), Les Etchemins (28), Beauce-Sartigan (29), Les Appalaches (31), Lotbinière (33)

CENTRE-DU-QUÉBEC : L’Érable (32), Bécancour (38), Arthabaska (39), Drummond (49), Nicolet-Yamaska (50)

MONTÉRÉGIE : Brome-Missisquoi (46), La Haute-Yamaska (47), Acton (48), Pierre-De Saurel (53), Les Maskoutains (54), Rouville (55), Le Haut-Richelieu (56), La Vallée-du-Richelieu (57), Longueuil (58), Marguerite-D’Youville (59), Roussillon (67), Les Jardins-de-Napierville (68), Le Haut-Saint-Laurent (69), Beauharnois-Salaberry (70), Vaudreuil-Soulanges (71)

ESTRIE : Le Granit (30), Les Sources (40), Le Haut-Saint-François (41), Le Val-Saint-François (42), Sherbrooke (43), Coaticook (44), Memphrémagog (45)

LAVAL : Laval (65)

MONTRÉAL : Montréal (66)