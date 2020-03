La députée Christine Labrie a accusé l’État de fermer les yeux sur sa dépendance au travail non rémunéré, accompli principalement par des femmes.

(Québec) Les députés ont adopté une motion, mardi, qui leur demandait de reconnaître la contribution à la société québécoise du travail invisible et non rémunéré accompli par les femmes.

Caroline Plante

La Presse canadienne

La motion, rédigée par le Cercle des femmes parlementaires, a été présentée dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année.

Cette année, il fallait parler de la charge mentale et du travail invisible des femmes, car le sujet est très rarement abordé dans l’espace public, a expliqué en entrevue la présidente du Cercle, la députée caquiste Chantal Soucy.

Elle a cité l’Institut de la statistique du Québec qui, en 2015, trouvait que les femmes consacraient en moyenne trois heures et 46 minutes par jour aux activités domestiques comparativement à deux heures et 38 minutes chez les hommes.

« C’est environ sept heures de plus par semaine pour les femmes. On parle littéralement d’une journée de travail supplémentaire », s’est-elle exclamée en Chambre au moment de défendre la motion.

La « charge mentale » peut être définie comme le fardeau de la planification, de la gestion et de la répartition des tâches ménagères, tandis que le « travail invisible » serait un travail effectué au quotidien qui n’est pas reconnu à sa juste valeur et qui est souvent tenu pour acquis, par exemple, s’occuper d’un enfant ou d’un parent vieillissant.

Penser à tout, tout le temps, pour quatre, planifier les repas, l’agenda familial, rendez-vous chez le dentiste, allocution à finir pour le lendemain matin, un cellulaire qui n’arrête pas de sonner, oups, un imprévu, en enfant a besoin d’aide, on planifie, replanifie. Ça, c’est mon train-train quotidien. Chantal Soucy, députée caquiste

« On connaît tous une femme de notre entourage pour qui cette réalité affecte négativement les autres sphères de sa vie et, trop souvent, ça se concrétise par un appauvrissement économique », a-t-elle poursuivi.

Les députées Paule Robitaille (Parti libéral du Québec), Christine Labrie (Québec solidaire) et Méganne Perry Mélançon (Parti québécois) ont également pris la parole.

Mme Robitaille a rendu hommage aux « héroïnes du quotidien ». Elle a raconté l’histoire de Sylvie, victime de violence et championne de la logistique et de l’endurance. « Son expérience de travailleuse invisible ne vaut absolument rien sur le marché du travail », a-t-elle dit.

« Avec cette motion, avec ces témoignages, nous […] appelons aussi au devoir qui nous incombe tous de soutenir toutes ces femmes dont les sacrifices sont trop souvent passés sous silence », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Mme Labrie a regardé les députés assis autour d’elle et déclaré qu’ils étaient tous « très conscients que les femmes en font plus ».

« Moi, je pense à ma mère qui, chaque semaine, vient nous donner un coup de main à la maison pour s’occuper des enfants, même si elle travaille encore à temps plein. Je pense à ma tante qui a pris soin de ma grand-mère jusqu’à la fin. »

Elle a accusé l’État de fermer les yeux sur sa dépendance au travail non rémunéré, accompli principalement par des femmes.

Que serait notre système de santé si des centaines de milliers de femmes ne prenaient pas sur leurs épaules le fardeau de s’occuper de leurs poches à domicile, souvent au détriment de leur propre santé ? Christine Labrie, députée solidaire

S’il était rémunéré au salaire horaire de 15 $, le travail invisible des femmes coûterait 86 milliards annuellement à la société québécoise, a souligné de son côté Mme Perry Mélançon.

La motion de mardi demande entre autres au gouvernement de s’engager à valoriser le travail invisible et contrer les stéréotypes qui perpétuent l’iniquité homme-femme.

Selon Mme Soucy, le gouvernement pourrait plus souvent accompagner ses politiques publiques d’une analyse différenciée selon les sexes (ADS) afin de mieux comprendre les impacts potentiels sur les femmes.