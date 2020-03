Environnement Canada a émis en fin de nuit des avertissements de chutes d’entre 15 et 20 centimètres de neige dans les régions d’Alma, Saguenay, La Malbaie, Tadoussac, Baie-Comeau et Sept-Îles.

(Montréal) Certaines régions de l’est du Québec seront frappées mercredi par une tempête qui laissera au sol surtout d’importantes quantités de neige, mais aussi du verglas.

La Presse canadienne

Environnement Canada a émis en fin de nuit des avertissements de chutes d’entre 15 et 20 centimètres de neige dans les régions d’Alma, Saguenay, La Malbaie, Tadoussac, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Dans la région de Rimouski, une accumulation totale de de 15 à 25 centimètres est prévue. Plus à l’est, de 20 à 30 centimètres de neige sont attendus à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé. Dans le secteur de Grande-Vallée, l’accumulation totale pourrait atteindre 40 centimètres.

Le long de la baie des Chaleurs, environ quatre millimètres de verglas pourraient s’accumuler. Ce sera notamment le cas dans les régions de New Carlisle et de Chandler ; cependant, l’avertissement de pluie verglaçante a été levé pour les secteurs de Bonaventure et Carleton-sur-Mer.

Transports Québec signale mercredi matin que la chaussée est enneigée sur les routes 132 et 138, de même que sur la route 175 au nord de L’Étape.

Pour sa part, la Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé en début de matinée l’annulation des départs de 14 h et de 17 h de la traverse maritime Matane-Baie-Comeau-Godbout. La STQ prévoit que le service devrait reprendre jeudi.