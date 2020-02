Marathon de Montréal: Lassonde exige la fin de l’utilisation de sa marque

Le fabricant de jus et de boissons Lassonde exige que les organisateurs du Marathon de Montréal cessent immédiatement d’utiliser sa marque Oasis pour faire la promotion de l’édition 2020. L’entreprise, qui a retiré sa commandite à la suite de la dernière édition « catastrophique » de la course, dénonce « l’amateurisme » des organisateurs et les « déficiences majeures » de l’événement.