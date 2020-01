L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a indiqué mardi soir que le Groupe Phoenicia procède au rappel de Tahina de marque Alkanater parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella. Le Tahina est une crème faite à partir de graines de sésame broyées.

La Presse canadienne

Le produit a été vendu au Québec et en Ontario et pourrait avoir été distribué dans d’autres provinces et territoires.

L’ACIA a signalé qu’elle procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles.

Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.