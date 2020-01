Manifestation contre le régime iranien à Côte-des-Neiges

Dans un mélange de colère noire et de tristesse profonde, plus de 200 Canadiens d’origine iranienne se sont réunis au parc Trenholme, à Côte-des-Neiges dimanche, pour dénoncer le régime islamique d’Iran et son guide suprême Ali Khamenei, qualifié tour à tour de « terroriste » et de « traître » par la foule après l’attaque contre l’avion d’Ukraine Airlines International qui a fait 57 victimes canadiennes.