Le « père de l’assurance maladie » et ancien ministre de la Santé, Claude Castonguay, est mort dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 91 ans. Personnage marquant de la société québécoise, il laisse derrière lui un legs important, et ce à l’échelle de la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il est décédé chez lui, dans sa maison, entouré de sa famille. On s’y attendait, il n’était pas bien depuis quelque temps », confie son beau-frère Gaspard Fauteux, qui est le frère de Marie Castonguay, l’épouse du principal intéressé. « La famille va d’abord laisser passer les événements, ajoute M. Fauteux. Ils ont besoin de soutien et d’amour. »

Claude Castonguay laisse dans le deuil son épouse, mais aussi ses trois enfants, Monique, Joanne et Philippe, ainsi que ses cinq petits-enfants.

Directeur général du Parti libéral à l’époque où M. Castonguay était ministre, Ronald Poupart se souvient d’un grand homme. « C’est une tristesse. Sur le plan public, il a fait d’énormes travaux pour aider la société. Ç’a été un pionnier du développement de l’aide aux Québécois en matière de santé », se remémore M. Poupart, en offrant au passage ses plus sincères condoléances à la famille.

On voyait qu’il adorait la politique, sans nécessairement en avoir fait beaucoup. Il adorait ça, non pas pour la joute parlementaire, mais plutôt pour voir comment la société pouvait évoluer. Ronald Poupart, ancien directeur du Parti libéral

Présidente des libéraux entre 1970 et 1973, Lise Bacon accueille la nouvelle avec chagrin. « Cet homme a fait beaucoup pour les Québécois avec l’assurance maladie. Avant ça, plusieurs s’endettaient pour se faire soigner », raconte-t-elle. « J’ai pensé qu’il se passait quelque chose il n’y a pas longtemps, quand il a annoncé qu’il n’écrirait plus », ajoute la première femme vice-première ministre du Québec.

Collaborateur régulier des pages de La Presse, Claude Castonguay avait en effet annoncé dans un dernier texte, au début novembre, qu’il cesserait ses publications. « Mon âge m’a rattrapé. J’ai perdu une grande partie de mon énergie et mon équilibre est de plus en plus chambranlant. À tel point que je ne sens plus en mesure de générer l’effort que requiert la rédaction de chroniques périodiques », avait-il expliqué.

Ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, John Parisella parle d’une « triste nouvelle ». « C’était un grand Québécois, avec une grande contribution, et un visionnaire. Il a transformé notre vie. On va tous conserver un excellent souvenir de Claude Castonguay, et surtout de la reconnaissance. Il a été engagé toute sa vie, il a toujours gardé un œil ouvert, et a toujours été à l’écoute des grands enjeux de la société », souligne-t-il.

Une longue et grande carrière

Né le 8 mai 1929 dans la capitale nationale, M. Castonguay a fait ses études à l’Académie de Québec entre 1944 et 1948, avant de poursuivre à la Faculté des sciences de l’Université Laval, de 1948 à 1950. Il a aussi étudié à la Faculté des sciences actuarielles de l’Université du Manitoba, entre 1950 et 1951.

Au tournant des années 50, il fut chargé de cours puis professeur agrégé au Département d’actuariat de l’Université Laval, en plus d’occuper un poste d’actuaire associé chez l’Industrielle. Il était aussi le cofondateur de Castonguay, Lemay et Associés, une entreprise qui a depuis été renommée Sobeco, et a notamment été président de l’Institut canadien des actuaires, en 1978.

Il a été élu en 1970 comme député libéral de Louis-Hébert, pour ensuite être nommé ministre de la Santé sous le gouvernement de Robert Bourassa, entre mai et décembre 1970. L’un de ses grands projets aura été la mise sur pied de la carte d’assurance maladie québécoise, mais aussi du Régime des rentes et du régime d’assurance médicaments. Il a ensuite occupé le poste de ministre des Affaires sociales jusqu’en 1973.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’ex-ministre de la Santé, Claude Castonguay et l’ancien président-directeur général de la Régie de l’assurance maladie du Québec, Robert Després, en 1970

En 1966, M. Castonguay a été mandaté par le gouvernement de Daniel Johnson, dans la foulée de la Révolution tranquille, de présider une vaste commission d’enquête sur la situation des soins de santé et les services sociaux.

Dans son rapport, M. Castonguay avait recommandé la création d’une politique d’assurance maladie et la mise sur pied d’un réseau de cliniques de services sociaux. Aujourd’hui, celles-ci sont devenues les centres locaux de services communautaires (CLSC), bien connus du grand public. Plus récemment, entre 2007 et 2008, il a aussi présidé un groupe de travail sur le financement du réseau de la santé.

Outre ces faits marquants, Claude Castonguay a accumulé les engagements politiques et sociaux. Membre de plusieurs conseils d’administration dont la Caisse de dépôt, il a aussi été chancelier de l’Université de Montréal, puis Président de la Fondation Wilbrod-Bhérer du CHUL, pour ne nommer que ceux-là.

Des années 70 aux années 2000, le politicien a aussi été décoré de plusieurs doctorats honorifiques, entre autres par l’Université Bishop’s, l’Université McGill ou encore l’Université Laval. En 1991, il a été désigné officier de l’Ordre national du Québec, puis est devenu Grand officier en 2014. Son livre Mémoires d’un révolutionnaire tranquille, publié en 2005 aux Éditions du Boréal, retrace les jalons de sa vie personnelle et professionnelle, en plus de faire état des grands dossiers dont il s’est occupé au courant de sa carrière.

Réactions politiques