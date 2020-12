Meurtre de la petite Rosalie

Audrey Gagnon était « désespérée »

(Québec) Quelques jours avant d’assassiner Rosalie, Audrey Gagnon était « désespérée » et terrifiée à l’idée de se faire enlever sa fille par la DPJ. Elle n’avait plus d’argent pour la nourrir et sentait n’avoir « nulle part où aller ».