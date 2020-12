Ce rapport représente la dernière tentative pour expliquer la mystérieuse maladie connue sous le nom de syndrome de La Havane. Des diplomates canadiens et américains ont souffert de maux de tête, d’étourdissements et de problèmes cognitifs à Cuba en 2016. Sur la photo : l’ambassade du Canada à La Havane

PHOTO DESMOND BOYLAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Un nouveau rapport commandé par le gouvernement américain laisse entendre que des faisceaux de micro-ondes auraient causé des lésions cérébrales à des diplomates américains en poste à Cuba et en Chine.

La Presse Canadienne

Toutefois, l’Académie nationale des sciences est incapable de dire si des diplomates canadiens et leurs familles en poste à La Havane souffrant des mêmes symptômes ont également été atteints par cette onde. Elle laisse la porte ouverte à d’autres causes pouvant expliquer ce phénomène.

Ce rapport représente la dernière tentative pour expliquer la mystérieuse maladie connue sous le nom de syndrome de La Havane. Des diplomates canadiens et américains ont souffert de maux de tête, d’étourdissements et de problèmes cognitifs à Cuba en 2016.

Cinq diplomates canadiens et leurs familles poursuivent maintenant le gouvernement canadien pour plus de 28 millions. Ils reprochent à Ottawa ne de pas avoir réussi à les protéger, de cacher des informations cruciales et de minimiser la maladie.

Bien que le dernier rapport dit que les diplomates américains ont probablement été visés par une attaque de micro-onde, il laisse ouverte la possibilité d’une autre raison pour laquelle les diplomates canadiens sont tombés malades.

Paul Miller, l’avocat des diplomates canadiens, juge que le rapport est souvent erroné en ce qui concerne ses clients. Toutefois, il vient confirmer leurs déclarations selon lesquelles ils ont été attaqués par des ondes.