Crime et confinement-Chapitre 18

Chienne de vie

Baptiste Bombardier n’y croyait pas tout à fait : son propre boss, le commandant du poste 35, corrompu par Bob Bigras. Depuis quand ? Cette affaire devient de plus en plus tordue au fur et à mesure que les masques tombent. Un mystère demeure entier : pourquoi des jurés du procès de Bigras ont-ils gardé contact des années après l’acquittement ?