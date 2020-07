On prévoit dans plusieurs secteurs plus de 50 mm de pluie.

La chaleur et l’humidité des derniers jours laisseront place à un temps pluvieux ponctué d’orages violents pour de nombreuses régions du sud du Québec.

Mayssa Ferah

La Presse

On rapporte la venue d’orages violents avec possibilités de rafales et de fortes pluies lundi après-midi et plus tard en soirée.

Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux pour la majorité des régions du sud de la province, dont l’Abitibi, Drummondville, l’Estrie, Gatineau, Lachute, Saint-Jérôme, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, le Grand Montréal et Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon.

>>> Consultez les prévisions d’Environnement Canada

Dans certaines régions, les vents souffleront à 90 km/h.

Les amateurs d’activités nautiques devront faire preuve de vigilance face aux fortes rafales dans les plans d’eau.

Les vents destructeurs risquent de projeter des objets non fixés au sol ou d’endommager des structures peu solides ou d’arracher des branches d’arbres.

On prévoit dans plusieurs secteurs plus de 50 mm de pluie. « Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes », avise Environnement Canada.

Notons que le temps chaud et humide perdure à Gatineau, Lanaudière, Montréal, Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon et Saint-Jérôme, où des alertes de chaleur étaient toujours en vigueur lundi en début d’après-midi.