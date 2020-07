Dans le prochain recensement de la population prévu en mai 2021, une nouvelle question sur le genre permettra aux répondants transgenres et non-binaires de s’identifier. Les modifications affecteront également la manière dont Statistiques Canada comptabilise les membres des communautés autochtones et les minorités francophones et anglophones à travers le pays.

Mayssa Ferah

La Presse

Dans le prochain recensement de la population prévu en mai 2021, une nouvelle question sur le genre permettra aux répondants transgenres et non-binaires de s’identifier. La nouvelle mouture des questionnaires fait également la distinction entre le sexe assigné à la naissance du sexe actuel.

« À mesure que le Canada croît et évolue en tant que nation, il est essentiel de comprendre sa composition pour être en mesure de répondre à ses besoins de plus en plus divers. Depuis plus d’un siècle, Statistique Canada dresse le portrait changeant du pays au moyen du recensement » a déclaré par communiqué Anil Arora, statisticien en chef du Canada.

Une annonce dont se réjouit Navdep Bains, ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. « Si nous voulons créer une société inclusive, nous devons aller de l’avant dans ces changements et obtenir un portrait réel de la population canadienne. Il est donc très important de combler l’écart du dernier recensement », a-t-il dit à La Presse en entrevue.

Les données collectées lors du recensement sont utilisées par les gouvernements et divers groupes et organisations, précise le ministre. Elles sont prises en compte dans la création de nouvelles politiques et de programmes d’aide.

Communautés autochtones et langues minoritaires

Les modifications affecteront également la manière dont Statistiques Canada comptabilise les membres des communautés autochtones et les minorités francophones et anglophones à travers le pays.

Peu après la victoire en Cour suprême en juin dernier, le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique avait réclamé l’ajout de questions sur les langues minoritaires et l’instruction en français au recensement court.

Le CSF critiquait le fait que Statistique Canada ne recense pas tous les parents qui ont le droit d’inscrire leurs enfants à l’école française ou anglaise en milieu minoritaire.

Les nouvelles questions sur la langue maternelle permettront de mesurer le nombre d’enfants ayant droit à une éducation soit en français ou en anglais selon la province de résidence.

La version de 2021 de la question destinée aux communautés autochtones sera plus précise. Le répondant sera identifié comme Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit). Le but est de faire une distinction, tel que le préconisent les groupes d’intervenants consultés par Statistiques Canada.

Le processus pour renouveler le contenu du recensement de 2021 a été amorcé en 2015 pour récolter plus de données fiables sur certains groupes ciblés.

Au cours des années 2018 et 2019, Statistiques Canada s’est donc entretenue avec des intervenants et experts sur plusieurs enjeux pour déterminer les secteurs affectés par le manque de données et ainsi mieux cibler les besoins des communautés visées.