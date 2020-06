Chantiers: un été «brûlant» à Montréal

Les cônes orange seront à nouveau très nombreux cet été à Montréal, et donc, les déplacements seront fort « complexes ». Un peu plus que l’an dernier même, avertissent les autorités. Elles recommandent ainsi de privilégier les voies piétonnes et cyclables, surtout les week-ends.