(Montréal) Un système dépressionnaire traverse le Québec laissant sur son passage d’importantes quantités de pluie, de pluie verglaçante ou de neige, selon les endroits.

Helen Moka

La Presse canadienne

Des avertissements de pluie verglaçante et de pluie ont été émis par Environnement Canada pour les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent : les Basses-Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et Québec.

> Consultez l'état du réseau routier

« C’est un système qui est assez important, provenant de la région du golfe du Mexique », explique le météorologue Simon Legault, d’Environnement et Changement climatique Canada en entrevue à La Presse canadienne.

« Ça amène beaucoup d’humidité et beaucoup de chaleur aussi. Encore une fois, la température va faire le yoyo en remontant beaucoup dans la journée de samedi jusqu’en soirée et descendre dans la journée de dimanche pour retrouver des températures plus froides. »

Cette pluie verglaçante devrait laisser une accumulation de 2 à 4 millimètres de verglas au réveil, mais il va fondre assez rapidement en raison de la pluie abondante prévue d’ici dimanche matin étant donné que de 25 à 35 millimètres sont attendus.

Ailleurs, les Québécois auront droit à des conditions hivernales puisque plus au nord les précipitations liées à ce système dépressionnaire tomberont en neige.

« En Outaouais, au Lac-Saint-Jean et sur une partie de la Côte-Nord, on prévoit de 20 à 30 cm, peut-être même 40 cm de neige », affirme Simon Legault.

« Eux ne recevront pas beaucoup de pluie ou pas du tout, mais il y aura plus de neige qui va s’accumuler avec des conditions hivernales. »

Après la pluie, le beau temps, mais…

Les résidants de la grande région de Montréal semblent en partie épargnés par ce cocktail météo quoique la métropole devrait recevoir de 10-15 mm de pluie. Même ailleurs, après la pluie, ce sera brièvement le beau temps, explique le météorologue d’Environnement Canada.

« Par exemple, dans la région de Montréal, le mercure va monter jusqu’à 6 degrés Celsius au cours de l’après-midi. Il s’agit d’une température qui est largement au-dessus des normales saisonnières. À ce temps-ci de l’année, normalement c’est -2 au maximum », précise-t-il.

Ce redoux ne va pas durer puisqu’un changement va s’opérer dès la journée de dimanche, et cette fois, personne ne semble pouvoir y échapper.

« Ça va être très venteux dans beaucoup de régions du Québec dans la journée de dimanche avec des rafales à 50, 60, même 70 km/h », souligne M. Legault.

« Il y a des régions qui auront un petit peu de neige. Ce ne sera pas nécessairement de grandes quantités, mais avec les vents, ça risque de causer des problèmes sur les routes avec de la poudrerie. »

Une fois les caprices de Dame nature passés, l’expression suggérant de bien attacher sa tuque prendra aussi tout son sens tandis que le Québec sera plongé dans de grands froids dignes de la fin janvier.

« Pour la région de Québec, la semaine prochaine, on attend des températures de -15 et de -20 degrés. […] Si on va du côté du Lac-Saint-Jean, ce sera encore plus froid avec des nuits à -25 degrés Celsius possiblement et des maximums entre -15 et -20 », reconnaît le météorologue Simon Legault.