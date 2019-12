Les routes, les rues et les trottoirs risquent de devenir glissants. Il est conseillé d’adapter sa conduite aux conditions routières.

Verglas et neige pour le sud du Québec

Un système dépressionnaire apportera des précipitations sur certaines régions du sud de la province, qui passeront la fin de semaine sous la pluie ou la neige.

Mayssa Ferah

La Presse

Un avertissement de pluie verglaçante a été émis pour les régions de Lanaudière, Lachute et Saint-Jérôme ainsi qu’en Mauricie. Environnement Canada prévoit une accumulation de 2 à 4 millimètres de verglas dans la nuit de vendredi à samedi dans ces secteurs.

Les routes, les rues et les trottoirs risquent de devenir glissants. Il est conseillé d’adapter sa conduite aux conditions routières.

Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus de samedi à dimanche dans les secteurs de Chibougamau et du Lac-Saint-Jean.

Dans la grande région de Montréal, on affiche une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 1 °C.

Un temps nuageux est prévu à Québec, avec 60 % de probabilité d’averses de neige le matin où les prévisions affichent un maximum de -3 °C.