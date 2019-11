Pauline Marois et John Parisella en campagne pour le français

(Montréal) L’ancienne première ministre péquiste Pauline Marois s’est unie à une figure libérale en vue, John Parisella, pour dépolitiser la promotion du français.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Les deux ont participé lundi au lancement de la campagne de financement « Je parle français par cœur », une façon d’inviter la philanthropie dans la promotion du français.

L’objectif de cette campagne est de recueillir 5 millions sur deux ans pour faire la promotion du français — et non sa défense, insistent-ils.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE John Parisella

D’ailleurs, en soirée lundi, le premier ministre François Legault et son ministre Simon Jolin-Barrette, responsable du dossier, doivent participer à un cocktail de financement à la Caisse de dépôt et placement, a noté Mme Marois en conférence de presse.

L’idée derrière cette campagne de financement apolitique est de faire la promotion du français par différents moyens, auprès des jeunes, des immigrants et des citoyens qui tiennent tout simplement pour acquis le fait français.