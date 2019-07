Une octogénaire manque à l'appel

La famille d'une femme de 81 ans, qui manque à l'appel, s'inquiète pour sa santé et le Service de police de Laval a demandé l'aide de la population pour tenter de la retrouver.

Thi Nghiem Nguyen a quitté la résidence de sa fille, où elle recevait des soins, le 28 juin dernier. Elle devait rejoindre son mari à Montréal, mais n'a donné aucune nouvelle depuis. Elle souffrirait de pertes cognitives.

La femme, asiatique, parle français et mesure 1,55 m (5 pi 1 po) et pèse 45,5 kg (100 lb). Elle a les cheveux et les yeux noirs.

Les personnes ayant de l'information sur elle peuvent communiquer avec le 450-662-INFO ou composer le 911.